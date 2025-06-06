В Троицке выбрали секретаря местного отделения партии «Единая Россия»

Глава Троицка Челябинской области Дмитрий Гатов избран секретарем местного отделения партии «Единая Россия». Об этом заявила пресс-служба собрания депутатом города.
«Дмитрий Гатов избран секретарем Троицкого местного отделения Челябинского регионального отделения Партии „Единая Россия“. Выборы прошли во время XXXIII заседания конференции», — говорится в сообщении пресс-службы на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Также делегаты избрали представителей на XXXXII конференцию челябинского реготделения партии.
На пост главы Троицка Гатова избрали в сентябре прошлого года. Гатов также на общественных началах занимал пост первого вице-мэра Волновахи (ДНР).
Гатову 52 год. Он родился в Коркино. В разные годы работал директором коммерческого предприятия и был председателем совета депутатов. В 2020 года избран был главой Еманжелинска. В 2022 году Гатов по поручению губернатора Алексея Текслера уехал в ДНР.
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