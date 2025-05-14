Стало известно, когда в Екатеринбурге появятся новые остановки

Новые остановки (75 и еще 32, если будут выделены 45 миллионов рублей) появятся в Екатеринбурге не раньше конца 2025 года. Об этом было заявлено на комиссии гордумы по бюджету, сообщает корреспондент URA.RU. Пока идут конкурсные работы по определению подрядчика, объяснила глава департамента финансов мэрии Анна Турунцева.
«Там порядка 70 [остановочных комплексов], а в деньгах было чуть больше 100 миллионов рублей. Пока исполнения нет по этому вопросу [в первом квартале 2025 года]. Мы при корректировке дополнительно еще предусмотрели по этому направлению 45 миллионов рублей», — заявила Турунцева, добавив, что в 2025 году должно быть установлено более 100 новых остановок.
В первом квартале, по словам председателя комиссии Елены Бондаренко, пока прошел демонтаж некоторых комплексов. Сейчас идет благоустройство территории после этих работ, замена асфальта. «Я вчера уточняла у членов комиссии [по экономическому развитию] — установка всех остановок ближе к осени — зима», — добавила она.
Ранее глава департамента транспорта мэрии Игорь Ощепков заявил, что до конца 2025 года в Екатеринбурге планируют убрать 318 остановок (комплексы с киосками и навесами, защищающими от дождя и снега). И установить 75 новых. На обустройство каждой необходимо 1,4 миллиона рублей. В эту стоимость входит изготовление навеса, его установка, а также благоустройство территории после выноса киосков (это и бетонные блоки, и металлические конструкции). Чтобы ускорить обустройство новых остановок и в 2025 году установить еще 32, в бюджет нужно заложить еще 45 миллионов рублей.
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