Экс-футболист «Спартака» Промес экстрадирован в Нидерланды

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Промес (в центре) экстрадирован в Нидерланды после подачи апелляции
Промес (в центре) экстрадирован в Нидерланды после подачи апелляции Фото:

Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес экстрадирован из Дубая в Нидерланды для отбывания наказания. Об этом сообщают нидерландские СМИ.

«Промес находится на пути в Нидерланды», — пишет издание De Telegraaf. Промеса, приговоренного к 7,5 годам лишения свободы за нанесение ножевых ранений своему племяннику и участие в контрабанде кокаина, доставили в страну на зафрахтованном Министерством юстиции самолете Challenger 604. После приземления спортсмена поместят в следственный изолятор, где он начнет отбывать срок.

По информации зарубежных СМИ, процедура экстрадиции активизировалась в начале июня. Этому предшествовало обращение Промеса в суд с просьбой не приводить приговор в исполнение до рассмотрения апелляционной жалобы. Вместо этого футболист предложил добровольно вернуться в Нидерланды и сотрудничать с правосудием. Он рассчитывал, что участие в судебном процессе позволит ему продолжить карьеру и выступать на профессиональном уровне еще несколько лет. Согласно данным издания, если вынесенные приговоры останутся без изменений после апелляции, Промес сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение не ранее 2030 года.

В августе 2014 года Промес стал игроком московского «Спартака», заключив соглашение сроком на четыре года. В 2017 году он был удостоен звания лучшего футболиста России, а по итогам сезона 2017/18 возглавил список бомбардиров национального первенства. За время пребывания в составе столичного клуба спортсмен принял участие в 135 матчах, забил 66 голов.

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Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес экстрадирован из Дубая в Нидерланды для отбывания наказания. Об этом сообщают нидерландские СМИ. «Промес находится на пути в Нидерланды», — пишет издание De Telegraaf. Промеса, приговоренного к 7,5 годам лишения свободы за нанесение ножевых ранений своему племяннику и участие в контрабанде кокаина, доставили в страну на зафрахтованном Министерством юстиции самолете Challenger 604. После приземления спортсмена поместят в следственный изолятор, где он начнет отбывать срок. По информации зарубежных СМИ, процедура экстрадиции активизировалась в начале июня. Этому предшествовало обращение Промеса в суд с просьбой не приводить приговор в исполнение до рассмотрения апелляционной жалобы. Вместо этого футболист предложил добровольно вернуться в Нидерланды и сотрудничать с правосудием. Он рассчитывал, что участие в судебном процессе позволит ему продолжить карьеру и выступать на профессиональном уровне еще несколько лет. Согласно данным издания, если вынесенные приговоры останутся без изменений после апелляции, Промес сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение не ранее 2030 года. В августе 2014 года Промес стал игроком московского «Спартака», заключив соглашение сроком на четыре года. В 2017 году он был удостоен звания лучшего футболиста России, а по итогам сезона 2017/18 возглавил список бомбардиров национального первенства. За время пребывания в составе столичного клуба спортсмен принял участие в 135 матчах, забил 66 голов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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