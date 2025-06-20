Экс-футболист «Спартака» Промес экстрадирован в Нидерланды

Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес экстрадирован из Дубая в Нидерланды для отбывания наказания. Об этом сообщают нидерландские СМИ.
«Промес находится на пути в Нидерланды», — пишет издание De Telegraaf. Промеса, приговоренного к 7,5 годам лишения свободы за нанесение ножевых ранений своему племяннику и участие в контрабанде кокаина, доставили в страну на зафрахтованном Министерством юстиции самолете Challenger 604. После приземления спортсмена поместят в следственный изолятор, где он начнет отбывать срок.
По информации зарубежных СМИ, процедура экстрадиции активизировалась в начале июня. Этому предшествовало обращение Промеса в суд с просьбой не приводить приговор в исполнение до рассмотрения апелляционной жалобы. Вместо этого футболист предложил добровольно вернуться в Нидерланды и сотрудничать с правосудием. Он рассчитывал, что участие в судебном процессе позволит ему продолжить карьеру и выступать на профессиональном уровне еще несколько лет. Согласно данным издания, если вынесенные приговоры останутся без изменений после апелляции, Промес сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение не ранее 2030 года.
В августе 2014 года Промес стал игроком московского «Спартака», заключив соглашение сроком на четыре года. В 2017 году он был удостоен звания лучшего футболиста России, а по итогам сезона 2017/18 возглавил список бомбардиров национального первенства. За время пребывания в составе столичного клуба спортсмен принял участие в 135 матчах, забил 66 голов.
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