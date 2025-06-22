Госпереворот на Украине в 2014 году стал предтечей всех текущих проблем, включая конфликт с Россией, что регулярно подчеркивает президент Владимир Путин. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это предтеча всего. Это то, как все началось. Когда прервалась легитимная последовательность руководства Украины, когда совершенно не завуалированно западные страны сначала отказались от своих обязательств, а потом, как позже подтвердили США, они там потратили, по-моему, 4 млрд долларов — как признала [бывший заместитель госсекретаря США Виктория] Нуланд — для организации переворота», — заявил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Видео опубликовано в его telegram-канале.
Отвечая на вопрос, почему Путин неоднократно возвращается к событиям 11-летней давности, Песков отметил, что российская сторона считает эти события первопричиной конфликта. «Западные коллеги предлагают перелистнуть страницу, но президент Путин не готов это делать. Мы должны исправить первопричину», — добавил он.
На Украине 22 февраля 2014 года состоялся государственный переворот после трех месяцев противостояния между сторонниками европейской интеграции и ее противниками, известный как «Евромайдан». Протесты привели к отставке президента страны Виктора Януковича. В апреле 2014 года украинское руководство инициировало силовую операцию против образовавшихся в результате событий февраля самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших свою независимость после смены власти в Киеве. Согласно последней информации, предоставленной Организацией Объединенных Наций, число погибших в результате данного конфликта составляет порядка 13 тысяч человек.
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