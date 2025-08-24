Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинский народ с Днем Независимости. Он также заявил о готовности к конструктивному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству.
«Как бы ни тянули в разные стороны внешние силы, Беларусь и дальше остается открытой для украинцев. Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями», — подчеркнул Лукашенко, его слова передает «БелТа».
Лукашенко выразил надежду, что жители Украины смогут преодолеть нынешние трудности и пожелал стране мира, солидарности и самостоятельного развития. По его словам, между жителями двух стран сложились крепкие связи, основанные на общей истории, христианских ценностях и искренней дружбе.
Ранее Александр Лукашенко заявлял о готовности в случае необходимости провести мирные переговоры между Россией и Украиной в Минске. Также белорусский президент предлагал ввести воздушное перемирие на Украине чтобы снизить напряженность в регионе и создать условия для переговоров.
