В Пулково появились «агенты по гостеприимству» на фоне задержек рейсов. Видео

На фоне задержек авиарейсов «агенты по гостеприимству» раздают пассажирам доски, чтобы те не сидели на полу
На фоне задержек авиарейсов «агенты по гостеприимству» раздают пассажирам доски, чтобы те не сидели на полу Фото:

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задерживаются десятки рейсов из-за атаки украинских дронов. В связи с этим пассажирам, ожидающим вылет, помогают «агенты по гостеприимству» — они раздают доски из-за нехватки мест для сидения. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. 

«Начинаем раздавать пассажирам дополнительные места для размещения в зоне регистрации. Ищите наших агентов по гостеприимству», — говорится в посте telegram-канала воздушной гавани. 

В Росавиации недавно сообщили, что Пулково снова работает, ограничения на прилет и вылет самолетов длительность в более чем шесть часов сняты. Люди в аэропорту продолжают сидеть на полу из-за отмен задержек рейсов. «Агенты по гостеприимству» уже раздали им складные стулья и мягкие коврики. Подробнее о том, что происходило в воздушной гавани, — в материале URA.RU. 

