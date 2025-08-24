В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задерживаются десятки рейсов из-за атаки украинских дронов. В связи с этим пассажирам, ожидающим вылет, помогают «агенты по гостеприимству» — они раздают доски из-за нехватки мест для сидения. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Начинаем раздавать пассажирам дополнительные места для размещения в зоне регистрации. Ищите наших агентов по гостеприимству», — говорится в посте telegram-канала воздушной гавани.
В Росавиации недавно сообщили, что Пулково снова работает, ограничения на прилет и вылет самолетов длительность в более чем шесть часов сняты. Люди в аэропорту продолжают сидеть на полу из-за отмен задержек рейсов. «Агенты по гостеприимству» уже раздали им складные стулья и мягкие коврики. Подробнее о том, что происходило в воздушной гавани, — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.