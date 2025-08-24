Сильнейший риск вспышек за все лето: прогноз магнитных бурь 25 августа 2025

Лаборатория солнечной активности: риски сильных вспышек — на высшем уровне
Мощные вспышки на Солнце приближаются к Земле
Мощные вспышки на Солнце приближаются к Земле

Ученые предупреждают: к Земле выходят активные области на Солнце, которые недавно стали причиной мощных вспышек и выбросов плазмы. Пока магнитосфера остается относительно спокойной, но в ближайшее время ситуация может резко измениться. О том, ждать ли магнитную бурю 25 августа — в материале URA.RU.

Солнечная активность 25 августа 2025

По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, 23 августа на видимую с Земли сторону Солнца начали выходить крупные активные зоны и группы пятен. Пока что над краем солнечного диска заметны только вершины магнитных петель, которые поднимаются на высоту до 200 тысяч километров. Ученые отмечают: пока неясно, сколько энергии накопили эти области, но риски усиления активности сохраняются.

«Пока непонятно, сохранятся ли запасы энергии или будут растрачены в более ранних взрывах. В любом случае риски сильных вспышек на ближайшие дни выставлены на одни из самых высоких за это лето уровней», — предупреждают ученые.

За последние сутки на Солнце были зафиксированы две вспышки класса С — С5.5 и С6.2. Более мощных вспышек пока не произошло, но вероятность их появления в ближайшие дни растет.

Магнитная буря 25 августа

В понедельник, 25 августа, вероятность магнитной бури начнет расти. По прогнозам, шанс возмущений магнитосферы оценивается в 31%, а вероятность спокойного состояния — около 29%. С вероятностью 40% геомагнитная активность ограничится слабыми колебаниями, которые не должны оказать серьезного влияния на самочувствие большинства людей.

Прогноз магнитных бурь на месяц

Прогноз магнитных бурь на месяц
Прогноз магнитных бурь на месяц


Согласно графику ученых, к концу августа магнитосфера в целом сохранит стабильность. Лишь в период с 28 по 30 сентября возможна повышенная геомагнитная активность. Однако уже в начале сентября метеозависимым стоит готовиться к магнитному шторму:

  • 3–9 сентября — увеличение геомагнитных возмущений;
  • 5 и 7 сентября — наиболее вероятны магнитные бури;
  • 15 сентября — еще один возможный геомагнитный шторм.

Однако стоит учитывать, что прогноз на несколько недель вперед — лишь приблизительный. Никто не застрахован от внезапных «сюрпризов» на Солнце, так что метеозависимым лучше проверять прогноз магнитных бурь на ближайшие дни.

Что делать метеозависимым

Люди, чувствительные к переменам в магнитосфере, в первую очередь жалуются на усталость, скачки давления, головные боли и проблемы с концентрацией. Особенно тяжело переносить такие периоды пожилым и людям с хроническими болезнями сердца.

Избавиться от проблемы с помощью лекарств не выйдет. Врачи еще не придумали таблетки от метеозависимости. Однако способ снизить влияние магнитных бурь все же есть. Врачи советуют готовиться заранее:

  • наладить режим сна и отдыха;
  • придерживаться сбалансированного питания;
  • ежедневно больше двигаться;
  • отказаться от алкоголя и сигарет.

Такие простые привычки помогают снизить нагрузку на организм и легче переносить магнитные колебания. Если же симптомы сохраняются или усиливаются, лучше обратиться за помощью к врачу, чтобы исключить более серьезные причины недомоганий.

