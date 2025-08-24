Сильнейший риск вспышек за все лето: прогноз магнитных бурь 25 августа 2025

Ученые предупреждают: к Земле выходят активные области на Солнце, которые недавно стали причиной мощных вспышек и выбросов плазмы. Пока магнитосфера остается относительно спокойной, но в ближайшее время ситуация может резко измениться. О том, ждать ли магнитную бурю 25 августа — в материале URA.RU.
Солнечная активность 25 августа 2025
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, 23 августа на видимую с Земли сторону Солнца начали выходить крупные активные зоны и группы пятен. Пока что над краем солнечного диска заметны только вершины магнитных петель, которые поднимаются на высоту до 200 тысяч километров. Ученые отмечают: пока неясно, сколько энергии накопили эти области, но риски усиления активности сохраняются.
«Пока непонятно, сохранятся ли запасы энергии или будут растрачены в более ранних взрывах. В любом случае риски сильных вспышек на ближайшие дни выставлены на одни из самых высоких за это лето уровней», — предупреждают ученые.
За последние сутки на Солнце были зафиксированы две вспышки класса С — С5.5 и С6.2. Более мощных вспышек пока не произошло, но вероятность их появления в ближайшие дни растет.
Магнитная буря 25 августа
В понедельник, 25 августа, вероятность магнитной бури начнет расти. По прогнозам, шанс возмущений магнитосферы оценивается в 31%, а вероятность спокойного состояния — около 29%. С вероятностью 40% геомагнитная активность ограничится слабыми колебаниями, которые не должны оказать серьезного влияния на самочувствие большинства людей.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Согласно графику ученых, к концу августа магнитосфера в целом сохранит стабильность. Лишь в период с 28 по 30 сентября возможна повышенная геомагнитная активность. Однако уже в начале сентября метеозависимым стоит готовиться к магнитному шторму:
- 3–9 сентября — увеличение геомагнитных возмущений;
- 5 и 7 сентября — наиболее вероятны магнитные бури;
- 15 сентября — еще один возможный геомагнитный шторм.
Однако стоит учитывать, что прогноз на несколько недель вперед — лишь приблизительный. Никто не застрахован от внезапных «сюрпризов» на Солнце, так что метеозависимым лучше проверять прогноз магнитных бурь на ближайшие дни.
Что делать метеозависимым
Люди, чувствительные к переменам в магнитосфере, в первую очередь жалуются на усталость, скачки давления, головные боли и проблемы с концентрацией. Особенно тяжело переносить такие периоды пожилым и людям с хроническими болезнями сердца.
Избавиться от проблемы с помощью лекарств не выйдет. Врачи еще не придумали таблетки от метеозависимости. Однако способ снизить влияние магнитных бурь все же есть. Врачи советуют готовиться заранее:
- наладить режим сна и отдыха;
- придерживаться сбалансированного питания;
- ежедневно больше двигаться;
- отказаться от алкоголя и сигарет.
Такие простые привычки помогают снизить нагрузку на организм и легче переносить магнитные колебания. Если же симптомы сохраняются или усиливаются, лучше обратиться за помощью к врачу, чтобы исключить более серьезные причины недомоганий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.