Медведев назвал Зеленского паразитом из-за постоянного попрошайничества

Медведев: ресурсы отправленные на Украину становятся трофеями преступников
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Медведев использовал жесткие формулировки
Медведев использовал жесткие формулировки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «паразитом» из-за постоянных просьб о военной помощи. Об этом политик написал в своем telegram-канале.

«Зелёный кишечный глист приполз к хозяевам в Англию за очередным баблом», — написал Медведев. Он использовал жесткие формулировки, охарактеризовав украинское руководство как «паразитическое» и обвинив его в злоупотреблении доверием западных партнеров.

По словам Медведева, украинская сторона не может подтвердить получение около 30% вооружений и военной техники, поставленных Соединенными Штатами и их союзниками. Он отметил, что эти ресурсы часто становятся трофеями преступных группировок и попадают в руки террористов по всему миру. Подобная ситуация начинает вызывать опасения даже у западных поставщиков.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «паразитом» из-за постоянных просьб о военной помощи. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Зелёный кишечный глист приполз к хозяевам в Англию за очередным баблом», — написал Медведев. Он использовал жесткие формулировки, охарактеризовав украинское руководство как «паразитическое» и обвинив его в злоупотреблении доверием западных партнеров. По словам Медведева, украинская сторона не может подтвердить получение около 30% вооружений и военной техники, поставленных Соединенными Штатами и их союзниками. Он отметил, что эти ресурсы часто становятся трофеями преступных группировок и попадают в руки террористов по всему миру. Подобная ситуация начинает вызывать опасения даже у западных поставщиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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