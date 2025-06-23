Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «паразитом» из-за постоянных просьб о военной помощи. Об этом политик написал в своем telegram-канале.
«Зелёный кишечный глист приполз к хозяевам в Англию за очередным баблом», — написал Медведев. Он использовал жесткие формулировки, охарактеризовав украинское руководство как «паразитическое» и обвинив его в злоупотреблении доверием западных партнеров.
По словам Медведева, украинская сторона не может подтвердить получение около 30% вооружений и военной техники, поставленных Соединенными Штатами и их союзниками. Он отметил, что эти ресурсы часто становятся трофеями преступных группировок и попадают в руки террористов по всему миру. Подобная ситуация начинает вызывать опасения даже у западных поставщиков.
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