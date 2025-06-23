Каллас озвучила сроки принятия новых санкций против России

Каллас: ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против РФ до конца недели
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Каллас заявила, что ЕС рассчитывает принять 18-й пакет санкций против РФ к концу недели
Каллас заявила, что ЕС рассчитывает принять 18-й пакет санкций против РФ к концу недели Фото:

Евросоюз (ЕС) планирует одобрение 18-го пакета санкций против России уже к концу этой недели. Об этом рассказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

«До конца этой недели мы намерены одобрить 18-й пакет санкций в отношении России», — сказала Каллас на пресс-конференции. Ее слова публикует РИА Новости.

В ходе этой же встречи стало известно, что Венгрия и Словакия выступили против введения новых ограничений против РФ. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, главной причиной введения ограничений было стремление обеспечить защиту национальных интересов в энергетической отрасли: новый пакет санкций предусматривал абсолютный запрет на импорт российского природного газа и сырой нефти. По его мнению, подобные меры нанесли бы ущерб экономике всего европейского региона.

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Евросоюз (ЕС) планирует одобрение 18-го пакета санкций против России уже к концу этой недели. Об этом рассказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе. «До конца этой недели мы намерены одобрить 18-й пакет санкций в отношении России», — сказала Каллас на пресс-конференции. Ее слова публикует РИА Новости. В ходе этой же встречи стало известно, что Венгрия и Словакия выступили против введения новых ограничений против РФ. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, главной причиной введения ограничений было стремление обеспечить защиту национальных интересов в энергетической отрасли: новый пакет санкций предусматривал абсолютный запрет на импорт российского природного газа и сырой нефти. По его мнению, подобные меры нанесли бы ущерб экономике всего европейского региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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