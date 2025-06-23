Каллас озвучила сроки принятия новых санкций против России

Евросоюз (ЕС) планирует одобрение 18-го пакета санкций против России уже к концу этой недели. Об этом рассказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
«До конца этой недели мы намерены одобрить 18-й пакет санкций в отношении России», — сказала Каллас на пресс-конференции. Ее слова публикует РИА Новости.
В ходе этой же встречи стало известно, что Венгрия и Словакия выступили против введения новых ограничений против РФ. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, главной причиной введения ограничений было стремление обеспечить защиту национальных интересов в энергетической отрасли: новый пакет санкций предусматривал абсолютный запрет на импорт российского природного газа и сырой нефти. По его мнению, подобные меры нанесли бы ущерб экономике всего европейского региона.
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