В Снежинске (Челябинская область) с 24 по 26 июня прошли масштабные учения силовиков. По легенде, им необходимо было защитить объект оборонно-промышленного комплекса от нападения террористов. Как бойцы справлялись с поставленной задачей — в материале URA.RU.
Первый звоночек
По легенде, диверсанты начали действовать с парковки комплекса: там они заминировали автомобиль. К месту были стянуты оперативные службы. Они оцепили местность, а специалисты-взрывотехники приступили к разминированию.
На два фронта
Набитая взрывчаткой машина на стратегически важном объекте стала отвлекающим маневром. Основной удар террористы нанесли по колонне, сопровождавшей спецгруз. Но прибывший на место наружный наряд ОМВД отразил вооруженную атаку. Диверсанты же скрылись.
Врешь, не уйдешь!
Уйти далеко злоумышленникам не удалось. Силовики достаточно быстро вычислили их местоположение. В итоге террористов заблокировали в одном из зданий.
Штурм, штурм, штурм!
На штурм выдвинулось сводное подразделение, состоящее из бойцов ФСБ и СОБР. Атаковали с нескольких направлений, в том числе с воздуха. Диверсанты оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.
Задача выполнена
Главной задачей учений стала отработка межведомственного взаимодействия по информированию при террористической угрозе. Были выработаны первоочередные меры, в рамках которых оценен уровень знаний, умений и навыков по организации проверки информации и управлению силами и средствами.
«В антитеррористическом учении приняли участие УФСБ России по Челябинской области, региональные структуры Пограничной службы ФСБ, МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, а также антитеррористическая комиссия Челябинской области. Действия участников учений оценивается руководителем учения и группой посредников. Руководит учениями начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
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