В Челябинской области предложили работу подросткам с 14 лет

В Челябинской области можно устроиться на работу с 14 лет. Подросткам предлагают занятость на благоустройстве городских пространств, сообщил министр молодежи региона Юрий Болдырев во время прямого эфира в Центре управления регионом.
«Согласно законодательству можно устроиться на работу с 14 и 16 лет. Зачастую это так называемые „Отряды города“, в которых занимаются благоустройством», — уточнил Болдырев.
Министр отметил, что многие работодатели опасаются принимать на работу несовершеннолетних, переживая об ответственности. Однако работу найти можно и в этом возрасте. Для студентов же предлагают массу вариантов трудоустройства.
«В каждом вузе есть штабы, где размещены вакансии для трудоустройства. Несмотря на то, что работа этим летом уже стартовала, при желании можно обратиться туда и варианты обязательно найдутся», — добавил министр.
Так, чаще всего студенты идут работать проводниками, строителями, вожатыми, спасателями, в том числе в Краснодарском крае и Крыму. Многие идут на профильные предприятия, к примеру, собирают технику на автозаводе «Урал».
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