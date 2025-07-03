CBS: США лишили военной помощи не только Украину

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Белый дом провел «переклассификацию», в связи с которым приоритет поставок оружия со стороны США изменился
Белый дом провел «переклассификацию», в связи с которым приоритет поставок оружия со стороны США изменился Фото:

Приостановка поставок оружия в Украину является частью более масштабного обзора, который Пентагон проводит в отношении поставок оружия всем странам. Об этом написали CBS News.

«В среду представитель Белого дома заявил, что приостановка поставок на Украину является частью более масштабного обзора, который Пентагон проводит в отношении поставок оружия всем странам», — пишет СМИ в своем материале. Обзор был проведен с целью проверить, уделял ли Пентагон при предыдущей администрации «приоритетное внимание потребностям Америки».

Также сообщается, что представитель Белого дома заявил, что некоторые другие страны были также «переклассифцированы». Это означает, что теперь и они были лишены приоритета в получении оружия и боеприпасов США. Сами страны не были названы, а также не было названо насколько долго Украина останется без поставок оружия.

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Приостановка поставок оружия в Украину является частью более масштабного обзора, который Пентагон проводит в отношении поставок оружия всем странам. Об этом написали CBS News. «В среду представитель Белого дома заявил, что приостановка поставок на Украину является частью более масштабного обзора, который Пентагон проводит в отношении поставок оружия всем странам», — пишет СМИ в своем материале. Обзор был проведен с целью проверить, уделял ли Пентагон при предыдущей администрации «приоритетное внимание потребностям Америки». Также сообщается, что представитель Белого дома заявил, что некоторые другие страны были также «переклассифцированы». Это означает, что теперь и они были лишены приоритета в получении оружия и боеприпасов США. Сами страны не были названы, а также не было названо насколько долго Украина останется без поставок оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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