В Германии дали Зеленскому совет забыть о США после решения по поставкам оружия

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Пентагон решил не поставлять вооружение для ПВО Украины
Пентагон решил не поставлять вооружение для ПВО Украины Фото:

Главе украинского режима Владимиру Зеленскому следует отказаться от дальнейших надежд на углубление сотрудничества с Вашингтоном после решения Пентагона не поставлять Украине необходимое вооружение для противовоздушной обороны. Об этом сообщило немецкое издание Tageszeitung.

«Самый последний пример: заявление Пентагона о том, что он не будет поставлять Украине срочно необходимое оружие для ПВО. <...> Украинцы теперь, вероятно, могут забыть любые надежды на то, что что-то еще может быть сделано после саммита НАТО между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским», — написало издание

Заявление США о заморозке военной помощи прозвучало для Киева в критический период, когда российские войска активизировали наступательные действия. Автор отмечает, что позиция президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу отличается неустойчивостью.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов заявил, что Трамп не станет помогать Зеленскому из-за допущенных им ошибок и склонности американского лидера менять свои решения. Сам Трамп после встречи с Зеленским на саммите НАТО заявлял о желании украинского президента завершить конфликт.

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Главе украинского режима Владимиру Зеленскому следует отказаться от дальнейших надежд на углубление сотрудничества с Вашингтоном после решения Пентагона не поставлять Украине необходимое вооружение для противовоздушной обороны. Об этом сообщило немецкое издание Tageszeitung. «Самый последний пример: заявление Пентагона о том, что он не будет поставлять Украине срочно необходимое оружие для ПВО. <...> Украинцы теперь, вероятно, могут забыть любые надежды на то, что что-то еще может быть сделано после саммита НАТО между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским», — написало издание.  Заявление США о заморозке военной помощи прозвучало для Киева в критический период, когда российские войска активизировали наступательные действия. Автор отмечает, что позиция президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу отличается неустойчивостью. Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов заявил, что Трамп не станет помогать Зеленскому из-за допущенных им ошибок и склонности американского лидера менять свои решения. Сам Трамп после встречи с Зеленским на саммите НАТО заявлял о желании украинского президента завершить конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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