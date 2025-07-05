Bloomberg: компания BlackRock приостановила переговоры о финансировании Украины

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В США прекратили искать инвесторов для фонда по восстановлению Украины
В США прекратили искать инвесторов для фонда по восстановлению Украины Фото:

Американская инвестиционная компания BlackRock приостановила переговоры по привлечению инвесторов в фонд восстановления Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, отметив, что поиски инвесторов прекратились еще в январе этого года.

«BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов для финансирования многомиллиардного фонда восстановления Украины в начале этого года», — пишет Bloomberg. По данным издания, решение BlackRock связано с ростом неопределенности вокруг будущего Украины после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. 

Ранее, в феврале 2025 года, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что стране требуется около 500 миллиардов евро для восстановления разрушенной инфраструктуры. По его словам, реализация таких инвестиций может стать одной из ключевых задач для Европы в ближайшие годы.

Трамп ранее высказывал недовольство тем, что конфликт между Россией и Украиной имеет затяжной характер, а также указывал на трудности, связанные с проведением переговоров. Он отмечал, что его тревожат шаги, предпринимаемые обеими сторонами, и обращал внимание на отсутствие значимых достижений в процессе мирного урегулирования.

Американская администрация показывает все большую готовность договориться с Москвой за спиной Киева. Трамп четко показывает собственную линию в отношении Москвы, передает Pravda.ru.

BlackRock — это крупнейшая международная инвестиционная компания, основанная в 1988 году в США и имеющая штаб-квартиру в Нью-Йорке. Она управляет активами на сумму более 11 триллионов долларов и оказывает услуги по управлению инвестициями и рисками для институциональных клиентов.

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Американская инвестиционная компания BlackRock приостановила переговоры по привлечению инвесторов в фонд восстановления Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, отметив, что поиски инвесторов прекратились еще в январе этого года. «BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов для финансирования многомиллиардного фонда восстановления Украины в начале этого года», — пишет Bloomberg. По данным издания, решение BlackRock связано с ростом неопределенности вокруг будущего Украины после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.  Ранее, в феврале 2025 года, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что стране требуется около 500 миллиардов евро для восстановления разрушенной инфраструктуры. По его словам, реализация таких инвестиций может стать одной из ключевых задач для Европы в ближайшие годы. Трамп ранее высказывал недовольство тем, что конфликт между Россией и Украиной имеет затяжной характер, а также указывал на трудности, связанные с проведением переговоров. Он отмечал, что его тревожат шаги, предпринимаемые обеими сторонами, и обращал внимание на отсутствие значимых достижений в процессе мирного урегулирования. Американская администрация показывает все большую готовность договориться с Москвой за спиной Киева. Трамп четко показывает собственную линию в отношении Москвы, передает Pravda.ru. BlackRock — это крупнейшая международная инвестиционная компания, основанная в 1988 году в США и имеющая штаб-квартиру в Нью-Йорке. Она управляет активами на сумму более 11 триллионов долларов и оказывает услуги по управлению инвестициями и рисками для институциональных клиентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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