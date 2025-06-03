Чем известен топ-менеджер крупного пермского завода, с которым расторгают контракт

Полномочия директора пермского АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ) Эдуарда Давыдова будут прекращены 23 июня 2025 года. Топ-менеджер крупного химического предприятия возглавлял его с 2019 года. Что известно о руководителе завода, с которым расторгают контракт — в материале URA.RU.
Детство и учеба
Эдуард Давыдов родился в 1984 году в Нальчике. Отец — ученый-химик, работал в лаборатории Кабардино-Балкарского государственного университета. Мать — медсестра в поликлинике. Вместе со старшим братом посещал спортивные секции, увлекался японскими боевыми искусствами. Окончил школу с золотой медалью.
В 2005 году окончил столичный Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева по специальности «Химическая технология и биотехнология». В 2010 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Экономика».
Начало карьеры
В 2003–2004 годах, во время обучения на третьем курсе университета, Давыдов начал свой трудовой путь. Работа на двух предприятиях позволила ему стать финансово независимым от родителей. После лекций в университете консультировал персонал торговой компании по вопросам правил безопасного складирования и перевозки полимеров. В вечернее время трудился в крупной сети розничной торговли — занимался учетом и контролировал движение товаров на складе.
Уже на первых ступенях карьерной лестницы он смог продемонстрировать упорство и целеустремленность, что позволило ему всего за один год сменить статус офисного клерка на управленческую позицию. С 2005 по 2012 год занимал руководящие должности на предприятиях химической промышленности РФ. Работал менеджером ООО «Макполимер», замначальника отдела внешнеэкономической деятельности ЗАО «Химлекс», директором по экономике и развитию ООО «ПолиХимГрупп», руководителем отдела продаж ЗАО «Энергоинвест».
Башкирская содовая компания
С 2013 года Давыдов работает в Башкирской содовой компании. В начале был назначен на должность заместителя генерального директора по снабжению и продажам. В 2014 году Давыдову поручили курировать экологическую политику предприятия. По его инициативе на производстве «Сода» заменили колонное оборудование, что помогло снизить объем выбросов.
Вклад Эдуарда Давыдова в продвижение химхолдинга был оценен Советом директоров. В 2017-м топ-менеджер получил повышение до первого заместителя генерального директора, а спустя два года возглавил предприятие. Начиная с июля 2019 года Давыдов занимает пост генерального директора АО «Башкирская содовая компания» и АО «Березниковский содовый завод».
Госкорпорация «Ростех»
1 апреля 2022 года Эдуард Давыдов предложил передать акции Башкирской содовой компании в доверительное управление компании «Русский водород». Через год президент подписал соответствующий указ. 2 августа 2023 года компания была переименована в «Росхим», который возглавил Давыдов. Под управлением акционерного общества находятся порядка 30 предприятий, объединенных по кластерному принципу и функционирующих в 14 субъектах Российской Федерации.
В Пермском крае АО «Росхим» владеет Березниковским содовым заводом (через Башкирскую содовую компанию) и управляет национализированным губахинским АО «Метафракс Кемикалс».
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