Путин устранил двойное налогообложение для граждан России и ОАЭ

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Путин ратифицировал соглашение между Россией и ОАЭ
Путин ратифицировал соглашение между Россией и ОАЭ Фото:

Россия утвердила соглашение по устранению двойного налогообложения для граждан РФ и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Соответствующий указ подписан российским президентом Владимиром Путиным.

«Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об устранении двойного налогообложения», — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте правовых актов. В соответствии с новым соглашением, юридические и физические лица обеих стран освобождаются от необходимости дважды платить налоги с одного и того же вида дохода — как на территории своей страны, так и в государстве-партнере. Указ направлен также на предотвращение неуплаты налогов.

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Россия утвердила соглашение по устранению двойного налогообложения для граждан РФ и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Соответствующий указ подписан российским президентом Владимиром Путиным. «Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об устранении двойного налогообложения», — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте правовых актов. В соответствии с новым соглашением, юридические и физические лица обеих стран освобождаются от необходимости дважды платить налоги с одного и того же вида дохода — как на территории своей страны, так и в государстве-партнере. Указ направлен также на предотвращение неуплаты налогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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