Путин устранил двойное налогообложение для граждан России и ОАЭ

Россия утвердила соглашение по устранению двойного налогообложения для граждан РФ и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Соответствующий указ подписан российским президентом Владимиром Путиным.
«Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об устранении двойного налогообложения», — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте правовых актов. В соответствии с новым соглашением, юридические и физические лица обеих стран освобождаются от необходимости дважды платить налоги с одного и того же вида дохода — как на территории своей страны, так и в государстве-партнере. Указ направлен также на предотвращение неуплаты налогов.
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