В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» премьер-министру РФ Михаилу Мишустину презентовали инновационную экосистему «Космос», предназначенную для поддержки развития промышленности и предпринимательства с использованием цифровых решений. О проекте, над которым регион работает с 2023 года, второму лицу государства рассказал врио свердловского губернатора Денис Паслер.
«В экосистему войдут индустриальный парк, технопарк в сфере электронной промышленности и его якорный резидент — фабрика СВЧ-электроники. Пластины СВЧ используются в навигации, связи, радиолокационных и телекоммуникационных системах, беспилотных аппаратах, автоэлектронике», — пояснили в департаменте информполитики региона. Мишустин проект поддержал и пожелал успехов.
Экосистема «Космос» — приоритетная инициатива Корпорации развития Среднего Урала, созданной при поддержке правительства Свердловской области. Проект направлен на формирование современной инфраструктуры для высокотехнологичных производств и на объединение промышленных предприятий, образовательных организаций, институтов развития и экспертов региона. А фабрика, которую хотят построить до 2026 года, будет обеспечивать микрочипами всю Россию. Подробнее о том, почему она так важна — в материале URA.RU.
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