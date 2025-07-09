В Москве задержали радиоактивного попугая

В Центральной почтовой таможне Москвы была обнаружена необычная посылка из Германии, содержащая радиоактивный сувенир — керамическую фигурку попугая. Как сообщается, уровень радиации, выявленный при проверке, превышал норму в 20 раз.
«Радиоактивная посылка была обнаружена сотрудниками Центрально почтовой таможни при проверке посылки из Германии», — пишет telegram-канал Baza. Во время досмотра сотрудники таможни обратили внимание на коробку, из которой исходило сильное излучение.
Более тщательное исследование показало, что источник радиации — попугайская статуэтка. Экспертиза установила, что на ее поверхности находился радионуклид радий-226, который, по мнению специалистов, мог содержаться в составе краски, использованной для покрытия фигурки.
Несмотря на ожидания жительницы столицы, для которой была предназначена эта опасная находка, товар не был пропущен таможенниками. Посылка отправлена обратно отправителю, чтобы избежать потенциальной угрозы для здоровья и безопасности граждан.
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