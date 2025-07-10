Сын Бари Алибасова избежал ответственности за неуплату налогов

Мировой суд Москвы отказался принять к производству иск Федеральной налоговой службы к Бари Алибасову-младшему о взыскании налогов. Об этом сообщили представители судебной инстанции.
«Вынесено определение об отказе в принятии заявления к производству», — сказали РИА Новости в суде. Причины, по которым иск не был принят, не раскрываются.
Ранее, в марте 2025 года, тот же суд уже рассматривал аналогичный иск к Бари Алибасову-младшему и взыскивал с него задолженность по налогам и сборам. Кроме того, в открытых источниках отмечается, что московский суд также удовлетворил иск ПАО «Совкомбанк» о взыскании с Алибасова более восьми миллионов рублей — эта сумма была признана задолженностью по невыплаченному кредиту.
Как URA.RU писало ранее, в 2023 году у самого продюсера российской музыкальной группы «На-На» Бари Алибасова выявили новообразование в предстательной железе. Позже у него случился инсульт.
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