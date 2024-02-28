Mash: госпитализированный Алибасов не может вспомнить, где находится

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Бари Алибасов не может вспомнить, где он находится Фото:

Продюсер, основатель группы «На-На» Бари Алибасов находясь в больнице после инсульта, не может вспомнить, где он находится. Он также раздражается от врачей, поскольку не понимает их.

«В результате стеноза сонной артерии и нарушения кровоснабжения мозга у продюсера резко ухудшились когнитивные способности», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что он сильно раздражается от врачей, потому что не понимает, что они от него хотят.

По данным канала, иногда недовольство Алибасова переходит в крик, а врачам приходится повторять информацию многократно. Кроме того, медики объясняют продюсеру где он находится и что с ним произошло — тогда Алибасов понимает суть происходящего и приходит на время в себя, заключили в сообщении.

Бари Алибасов был госпитализирован 25 февраля. Тогда супруга продюсера Елена Калинина заявила, что у него просто поднялось давление и поводов для опасения нет. Позднее жена раскрыла истинную причину госпитализации ее супруга. Если изначально она говорила о повышенном давлении, то сейчас в качестве причины называет гипертонический криз.

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Продюсер, основатель группы «На-На» Бари Алибасов находясь в больнице после инсульта, не может вспомнить, где он находится. Он также раздражается от врачей, поскольку не понимает их. «В результате стеноза сонной артерии и нарушения кровоснабжения мозга у продюсера резко ухудшились когнитивные способности», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что он сильно раздражается от врачей, потому что не понимает, что они от него хотят. По данным канала, иногда недовольство Алибасова переходит в крик, а врачам приходится повторять информацию многократно. Кроме того, медики объясняют продюсеру где он находится и что с ним произошло — тогда Алибасов понимает суть происходящего и приходит на время в себя, заключили в сообщении. Бари Алибасов был госпитализирован 25 февраля. Тогда супруга продюсера Елена Калинина заявила, что у него просто поднялось давление и поводов для опасения нет. Позднее жена раскрыла истинную причину госпитализации ее супруга. Если изначально она говорила о повышенном давлении, то сейчас в качестве причины называет гипертонический криз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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