Где школьники Екатеринбурга официально работают летом за зарплату. Фото

Школьники Екатеринбурга все лето помогают за деньги в уборке парков

11 июля 2025 в 14:41 Размер текста - 17 +

В городских парках подростки трудятся с раннего утра Фото: Размик Закарян © URA.RU Четыре трудовые отряда школьников трудятся все лето в Екатеринбурге, официально получая за это заработную плату от 9 до 15 тысяч рублей. Они проводят с 9:00 утра уборку в парках, работают вожатыми в городских, оздоровительных лагерях, освещают в соцсетях жизнь столицы Урала. Об этом в беседе с URA.RU в ходе пресс-тура мэрии рассказал директор центра «Город молодежи» Дмитрий Биктимиров. «Основных это четыре направления (медиаотряд, краеведческий, по благоустройству и вожатых). Пятое мы выделяем, обособляем, как индивидуальное трудоустройство. Это и промоутеры, и помощники продавцов. Основа трудовых отрядов, а не индивидуального трудоустройства, — это дети 14-15 лет. Мы им даем предпочтение, потому что их сложнее устроить индивидуально куда-то», — подчеркнул Биктимиров. Работа в трудотряде вожатых, по благоустройству, краеведению идет месяц, в медиа две недели, потом подростки могут сделать перерыв и уйти на каникулы, либо продолжить трудиться, записавшись вновь. У ребят действует традиционная пятидневка. В зависимости от отрядов и задач, трудятся они от полутора до четырех часов. И получают соответствующую зарплату. При работе по полтора часа в день — девять тысяч рублей в месяц, по четыре часа — 15 тысяч рублей. Ранее глава департамента молодежной политики мэрии Артем Николаев заявил, что с 1 июня по 31 августа в Екатеринбурге запланирована организация временного трудоустройства ребят в возрасте от 14 до 18 лет в рамках работы в молодежной бирже труда. За летнюю кампанию планировали трудоустроить более шести тысяч подростков. Набор в трудотряды стартовал еще в апреле, но молодежная биржа труда работает круглый год, поэтому записаться можно в любое время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четыре трудовые отряда школьников трудятся все лето в Екатеринбурге, официально получая за это заработную плату от 9 до 15 тысяч рублей. Они проводят с 9:00 утра уборку в парках, работают вожатыми в городских, оздоровительных лагерях, освещают в соцсетях жизнь столицы Урала. Об этом в беседе с URA.RU в ходе пресс-тура мэрии рассказал директор центра «Город молодежи» Дмитрий Биктимиров. «Основных это четыре направления (медиаотряд, краеведческий, по благоустройству и вожатых). Пятое мы выделяем, обособляем, как индивидуальное трудоустройство. Это и промоутеры, и помощники продавцов. Основа трудовых отрядов, а не индивидуального трудоустройства, — это дети 14-15 лет. Мы им даем предпочтение, потому что их сложнее устроить индивидуально куда-то», — подчеркнул Биктимиров. Работа в трудотряде вожатых, по благоустройству, краеведению идет месяц, в медиа две недели, потом подростки могут сделать перерыв и уйти на каникулы, либо продолжить трудиться, записавшись вновь. У ребят действует традиционная пятидневка. В зависимости от отрядов и задач, трудятся они от полутора до четырех часов. И получают соответствующую зарплату. При работе по полтора часа в день — девять тысяч рублей в месяц, по четыре часа — 15 тысяч рублей. Ранее глава департамента молодежной политики мэрии Артем Николаев заявил, что с 1 июня по 31 августа в Екатеринбурге запланирована организация временного трудоустройства ребят в возрасте от 14 до 18 лет в рамках работы в молодежной бирже труда. За летнюю кампанию планировали трудоустроить более шести тысяч подростков. Набор в трудотряды стартовал еще в апреле, но молодежная биржа труда работает круглый год, поэтому записаться можно в любое время.