Екатеринбургских подростков отправят благоустраивать город

Летом в Екатеринбурге трудоустроят более шести тысяч подростков
© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки, в частности, будут работать в ЦПКиО
Подростки, в частности, будут работать в ЦПКиО Фото:

Летом, с 1 июня по 31 августа, в Екатеринбурге трудоустроят порядка шести тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом в ходе доклада рассказал глава департамента молодежной политики мэрии Артем Николаев на совместном заседании трех комиссий гордумы — по развитию образования, по безопасности и по соцзащите, сообщает корреспондент URA.RU. 

«Всего за летнюю кампанию мы планируем трудоустроить более шести тысячи подростков. Мы по данным показателям ежегодно показываем рост. По поводу временного трудоустройства молодежи у нас идет разделение на индивидуальное и организацию трудовых отрядов. Трудовые отряды работают по трем направлениям: благоустройство, вожатство и медиаотряд», — рассказал Николаев. 

По его словам, всего подписано 20 соглашений с работодателями. Среди основных — это «Екатеринбургское лесничество», дендропарк, Фонд «Добрососедство», ЦПКиО и УК «Академический».  «Это, наверное, самая крупная наша организация, которая занимается трудоустройством ребят — именно трудовых отрядов», — добавил Николаев. 

Размер зарплаты будет зависеть от того, сколько часов в день подростки будут работать — два или четыре часа. При двухчасовом в среднем выйдет в районе 8,5 тысячи рублей. 

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Летом, с 1 июня по 31 августа, в Екатеринбурге трудоустроят порядка шести тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом в ходе доклада рассказал глава департамента молодежной политики мэрии Артем Николаев на совместном заседании трех комиссий гордумы — по развитию образования, по безопасности и по соцзащите, сообщает корреспондент URA.RU.  «Всего за летнюю кампанию мы планируем трудоустроить более шести тысячи подростков. Мы по данным показателям ежегодно показываем рост. По поводу временного трудоустройства молодежи у нас идет разделение на индивидуальное и организацию трудовых отрядов. Трудовые отряды работают по трем направлениям: благоустройство, вожатство и медиаотряд», — рассказал Николаев.  По его словам, всего подписано 20 соглашений с работодателями. Среди основных — это «Екатеринбургское лесничество», дендропарк, Фонд «Добрососедство», ЦПКиО и УК «Академический».  «Это, наверное, самая крупная наша организация, которая занимается трудоустройством ребят — именно трудовых отрядов», — добавил Николаев.  Размер зарплаты будет зависеть от того, сколько часов в день подростки будут работать — два или четыре часа. При двухчасовом в среднем выйдет в районе 8,5 тысячи рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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