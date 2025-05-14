Екатеринбургских подростков отправят благоустраивать город

Летом, с 1 июня по 31 августа, в Екатеринбурге трудоустроят порядка шести тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом в ходе доклада рассказал глава департамента молодежной политики мэрии Артем Николаев на совместном заседании трех комиссий гордумы — по развитию образования, по безопасности и по соцзащите, сообщает корреспондент URA.RU.
«Всего за летнюю кампанию мы планируем трудоустроить более шести тысячи подростков. Мы по данным показателям ежегодно показываем рост. По поводу временного трудоустройства молодежи у нас идет разделение на индивидуальное и организацию трудовых отрядов. Трудовые отряды работают по трем направлениям: благоустройство, вожатство и медиаотряд», — рассказал Николаев.
По его словам, всего подписано 20 соглашений с работодателями. Среди основных — это «Екатеринбургское лесничество», дендропарк, Фонд «Добрососедство», ЦПКиО и УК «Академический». «Это, наверное, самая крупная наша организация, которая занимается трудоустройством ребят — именно трудовых отрядов», — добавил Николаев.
Размер зарплаты будет зависеть от того, сколько часов в день подростки будут работать — два или четыре часа. При двухчасовом в среднем выйдет в районе 8,5 тысячи рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!