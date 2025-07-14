Лоза предрек провал звездной дочери Пугачевой Орбакайте

Российские артисты больше никому не нужны в Европе — не исключение и Кристина Орбакайте. Латвия внесла певицу в список персон нон грата из-за «угрозы нацбезопасности». Причина — концерты в Крыму и связи с Россией. Музыкант Юрий Лоза считает, что Орбакайте вряд ли найдет себе публику на Западе.
«Что я могу сказать о Кристине Орбакайте?! У нее есть своя компания. Она где-то крутится, с кем-то общается, к кому-то ходит в гости. Скажите, мне, пожалуйста, кто из российских артистов востребован в Европе. Я вам отвечу — никто. Почему? Потому что все европейские площадки переполнены своими. „, — сказал он в интервью aif.ru.
Несмотря на то, что Орбакайте продолжает работать в России, живет она в США, а паспорт ЕС получила по литовским корням еще в 2002 году. Это позволяло свободно гастролировать по Европе, не отказываясь от доходов в РФ. Сейчас певица находится в Японии.
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