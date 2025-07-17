Трассу между Екатеринбургом и Тюменью перекроют

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Движение ограничат из-за реконструкции дороги
Движение ограничат из-за реконструкции дороги Фото:

На Тюменском тракте в районе поселка городского типа Белоярский днем 18 июля запланировано два перекрытия из-за реконструкции трассы. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«В рамках строительства и реконструкции автомобильной дороги Р-351 обход поселка городского типа Белоярский на км 2+860 (путепровод железнодорожного переезда) планируется перекрытие движения», — пояснили там. Ожидаются два перекрытия по 20 минут в промежутке с 14:00 до 15:00.

Водителей просят планировать свои маршруты заранее. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

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На Тюменском тракте в районе поселка городского типа Белоярский днем 18 июля запланировано два перекрытия из-за реконструкции трассы. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «В рамках строительства и реконструкции автомобильной дороги Р-351 обход поселка городского типа Белоярский на км 2+860 (путепровод железнодорожного переезда) планируется перекрытие движения», — пояснили там. Ожидаются два перекрытия по 20 минут в промежутке с 14:00 до 15:00. Водителей просят планировать свои маршруты заранее. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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