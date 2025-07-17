Трассу между Екатеринбургом и Тюменью перекроют

На Тюменском тракте в районе поселка городского типа Белоярский днем 18 июля запланировано два перекрытия из-за реконструкции трассы. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«В рамках строительства и реконструкции автомобильной дороги Р-351 обход поселка городского типа Белоярский на км 2+860 (путепровод железнодорожного переезда) планируется перекрытие движения», — пояснили там. Ожидаются два перекрытия по 20 минут в промежутке с 14:00 до 15:00.
Водителей просят планировать свои маршруты заранее. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
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