Аэропорт в Калуге приостановил работу

В аэропорту Калуги временно ограничены взлет и посадка воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.
«Аэропорт Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель Росавиации в своем telegram-канале в 11:37 по мск. Он отметил, что введение ограничительных мер необходимо для обеспечения безопасности.
Сегодня утром в аэропортах Калуга и Внуково снимали ограничения. С момента введения ограничительных мер 20 воздушных судов, следовавших рейсами во Внуково, были вынуждены совершить посадку на альтернативных аэродромах, передает RT.
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