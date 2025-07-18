Аэропорт в Калуге приостановил работу

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Ограничения введены в 11:37 по мск
Ограничения введены в 11:37 по мск Фото:

В аэропорту Калуги временно ограничены взлет и посадка воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко. 

«Аэропорт Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель Росавиации в своем telegram-канале в 11:37 по мск. Он отметил, что введение ограничительных мер необходимо для обеспечения безопасности. 

Сегодня утром в аэропортах Калуга и Внуково снимали ограничения. С момента введения ограничительных мер 20 воздушных судов, следовавших рейсами во Внуково, были вынуждены совершить посадку на альтернативных аэродромах, передает RT.

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В аэропорту Калуги временно ограничены взлет и посадка воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.  «Аэропорт Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель Росавиации в своем telegram-канале в 11:37 по мск. Он отметил, что введение ограничительных мер необходимо для обеспечения безопасности.  Сегодня утром в аэропортах Калуга и Внуково снимали ограничения. С момента введения ограничительных мер 20 воздушных судов, следовавших рейсами во Внуково, были вынуждены совершить посадку на альтернативных аэродромах, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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