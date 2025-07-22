Легендарный свердловский автохам вышел на свободу

В Екатеринбурге вышел из колонии автохам Игорь Новоселов
© Служба новостей «URA.RU»
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Новоселов не раскрывает свои дальнейшие планы
Новоселов не раскрывает свои дальнейшие планы Фото:

Житель Екатеринбурга Игорь Новоселов, прославившийся хамским поведением на дороге и фразой «Ты кому сигналишь, дядя?», вышел на свободу. Об этом URA.RU рассказал его товарищ.

«Он освободился около двух месяцев назад. Дальнейшие свои планы не раскрывает», — сказал собеседник агентства.

Новоселов стал известен благодаря фразе «Ты кому сигналишь, дядя?», которую он произнес во время дорожного конфликта в Екатеринбурге в 2013 году. Сначала суд не стал лишать его свободы, потом заменил наказание на срок в колонии. После этого автохама отправили за решетку за избиение таксиста.

В августе 2023 года Новоселова приговорили к 1,5 годам колонии. Он сумел добиться пересмотра дела. Согласно материалам, в июне 2021 года Новоселов пытался пресечь незаконную торговлю наркотиков на ЖБИ. Сначала он затолкал в багажник и отвез к родителям первого несовершеннолетнего, а на следующий день поступил также со вторым, но уже передал его полиции. Свою вину он признал частично. Прошлой осенью Новоселову вынесли приговор по делу о похищении подростков.

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Житель Екатеринбурга Игорь Новоселов, прославившийся хамским поведением на дороге и фразой «Ты кому сигналишь, дядя?», вышел на свободу. Об этом URA.RU рассказал его товарищ. «Он освободился около двух месяцев назад. Дальнейшие свои планы не раскрывает», — сказал собеседник агентства. Новоселов стал известен благодаря фразе «Ты кому сигналишь, дядя?», которую он произнес во время дорожного конфликта в Екатеринбурге в 2013 году. Сначала суд не стал лишать его свободы, потом заменил наказание на срок в колонии. После этого автохама отправили за решетку за избиение таксиста. В августе 2023 года Новоселова приговорили к 1,5 годам колонии. Он сумел добиться пересмотра дела. Согласно материалам, в июне 2021 года Новоселов пытался пресечь незаконную торговлю наркотиков на ЖБИ. Сначала он затолкал в багажник и отвез к родителям первого несовершеннолетнего, а на следующий день поступил также со вторым, но уже передал его полиции. Свою вину он признал частично. Прошлой осенью Новоселову вынесли приговор по делу о похищении подростков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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