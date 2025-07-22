Легендарный свердловский автохам вышел на свободу

Житель Екатеринбурга Игорь Новоселов, прославившийся хамским поведением на дороге и фразой «Ты кому сигналишь, дядя?», вышел на свободу. Об этом URA.RU рассказал его товарищ.
«Он освободился около двух месяцев назад. Дальнейшие свои планы не раскрывает», — сказал собеседник агентства.
Новоселов стал известен благодаря фразе «Ты кому сигналишь, дядя?», которую он произнес во время дорожного конфликта в Екатеринбурге в 2013 году. Сначала суд не стал лишать его свободы, потом заменил наказание на срок в колонии. После этого автохама отправили за решетку за избиение таксиста.
В августе 2023 года Новоселова приговорили к 1,5 годам колонии. Он сумел добиться пересмотра дела. Согласно материалам, в июне 2021 года Новоселов пытался пресечь незаконную торговлю наркотиков на ЖБИ. Сначала он затолкал в багажник и отвез к родителям первого несовершеннолетнего, а на следующий день поступил также со вторым, но уже передал его полиции. Свою вину он признал частично. Прошлой осенью Новоселову вынесли приговор по делу о похищении подростков.
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