Свердловские железнодорожники отправили за пассажирами сломанный поезд

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Из-за поломки рейс задержали на четыре часа
Из-за поломки рейс задержали на четыре часа Фото:

«Свердловская пригородная компания» отправила неисправную электричку на рейс Бокситы — Екатеринбург, что привело к задержке состава на несколько часов. За это компании выписали крупный штраф, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Предприятие использовало для перевозки пассажиров неисправный подвижной состав. Это повлекло 1 июня задержку пригородного поезда № 7076 сообщением «Бокситы – Екатеринбург-Пассажирский» на станции Серов и в пути следования более чем на четыре часа», — пояснили в ведомстве.

Перевозчика привлекли к административной ответственности за нарушение перевозки. Компании назначили штраф в 100 тысяч рублей.

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«Свердловская пригородная компания» отправила неисправную электричку на рейс Бокситы — Екатеринбург, что привело к задержке состава на несколько часов. За это компании выписали крупный штраф, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Предприятие использовало для перевозки пассажиров неисправный подвижной состав. Это повлекло 1 июня задержку пригородного поезда № 7076 сообщением «Бокситы – Екатеринбург-Пассажирский» на станции Серов и в пути следования более чем на четыре часа», — пояснили в ведомстве. Перевозчика привлекли к административной ответственности за нарушение перевозки. Компании назначили штраф в 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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