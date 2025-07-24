Свердловские железнодорожники отправили за пассажирами сломанный поезд

«Свердловская пригородная компания» отправила неисправную электричку на рейс Бокситы — Екатеринбург, что привело к задержке состава на несколько часов. За это компании выписали крупный штраф, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Предприятие использовало для перевозки пассажиров неисправный подвижной состав. Это повлекло 1 июня задержку пригородного поезда № 7076 сообщением «Бокситы – Екатеринбург-Пассажирский» на станции Серов и в пути следования более чем на четыре часа», — пояснили в ведомстве.
Перевозчика привлекли к административной ответственности за нарушение перевозки. Компании назначили штраф в 100 тысяч рублей.
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