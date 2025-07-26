Саша Бортич раскрыла имя нового возлюбленного

Саша Бортич подтвердила отношения с актером Сократяном
© Служба новостей «URA.RU»
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Бортич опубликовала совместные снимки с Сократяном
Бортич опубликовала совместные снимки с Сократяном Фото:

Актриса Саша Бортич показала своего нового возлюбленного артиста Давида Сократяна. Совместные кадры девушка опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). 

«Это просто реклама фотоателье. Позвали мне в партнеры какого-то парня, попросили изобразить влюбленных. Кажется, получилось», — написала под постом Бортич в своем блоге. Подписчики актрисы порадовались новому союзу, пожелав им счастья и любви, а также отметив, что у них могут быть красивые дети.

Сократян родом из города Цзямусы в Китае. Он известен российским зрителям по сериалам «Трудные подростки», «Неверные», «Курьеры» и «Любовь Советского Союза».

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Актриса Саша Бортич показала своего нового возлюбленного артиста Давида Сократяна. Совместные кадры девушка опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).  «Это просто реклама фотоателье. Позвали мне в партнеры какого-то парня, попросили изобразить влюбленных. Кажется, получилось», — написала под постом Бортич в своем блоге. Подписчики актрисы порадовались новому союзу, пожелав им счастья и любви, а также отметив, что у них могут быть красивые дети. Сократян родом из города Цзямусы в Китае. Он известен российским зрителям по сериалам «Трудные подростки», «Неверные», «Курьеры» и «Любовь Советского Союза».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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