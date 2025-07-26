Саша Бортич раскрыла имя нового возлюбленного

Актриса Саша Бортич показала своего нового возлюбленного артиста Давида Сократяна. Совместные кадры девушка опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Это просто реклама фотоателье. Позвали мне в партнеры какого-то парня, попросили изобразить влюбленных. Кажется, получилось», — написала под постом Бортич в своем блоге. Подписчики актрисы порадовались новому союзу, пожелав им счастья и любви, а также отметив, что у них могут быть красивые дети.
Сократян родом из города Цзямусы в Китае. Он известен российским зрителям по сериалам «Трудные подростки», «Неверные», «Курьеры» и «Любовь Советского Союза».
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