Количество детей с ожирением удвоилось во всем мире

ООН: число детей с ожирением за 25 лет достигло 391 млн
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Впервые ожирение детей и подростков стало более распространенной проблемой, чем недостаток веса, сообщили в ООН
Впервые ожирение детей и подростков стало более распространенной проблемой, чем недостаток веса, сообщили в ООН Фото:

Число детей и подростков с избыточным весом в мире за последние 25 лет удвоилось и достигло 391 миллиона человек. Такой вывод содержится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), посвященном глобальным проблемам детского питания.

«С 2000 года число детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, страдающих избыточным весом, удвоилось с 194 млн до 391 млн», — цитирует доклад агентство ТАСС. В ЮНИСЕФ также констатировали, что в 2025 году был достигнут исторический переломный момент: впервые в мире ожирение среди детей и подростков стало более распространенной проблемой, чем недостаточный вес. Его распространенность составила 9,4% против 9,2%.

Рост проблемы ожирения носит неравномерный характер. Наиболее резкий скачок произошел в Южной Азии, где число детей с избыточным весом увеличилось почти в пять раз. В Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке рост был более умеренным — около 10 процентных пунктов.

Эксперты фонда винят в сложившейся ситуации нездоровую пищевую среду. Рацион детей все больше определяют продукты глубокой переработки и фастфуд с высоким содержанием сахара, соли и вредных жиров, которые широко рекламируются в интернете и представлены в магазинах и школах. Самый высокий уровень детского ожирения зафиксирован в островных тихоокеанских государствах: Ниуэ (38%), Островах Кука (37%) и Науру (33%).

Ранее врач-терапевт Денис Прокофьев сообщил, что постоянно высокий уровень кортизола, гормона, связанного со стрессом, способствует увеличению массы тела и формированию пристрастия к высококалорийной пище, содержащей жиры и сахар. Специалист подчеркнул, что кортизол не только усиливает чувство голода, но и ускоряет отложение висцерального жира, который представляет особую опасность для здоровья. В случае наличия лишнего веса, длительного стресса и сопутствующих заболеваний рекомендуется проконсультироваться с эндокринологом и пройти всестороннее медицинское обследование.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Число детей и подростков с избыточным весом в мире за последние 25 лет удвоилось и достигло 391 миллиона человек. Такой вывод содержится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), посвященном глобальным проблемам детского питания. «С 2000 года число детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, страдающих избыточным весом, удвоилось с 194 млн до 391 млн», — цитирует доклад агентство ТАСС. В ЮНИСЕФ также констатировали, что в 2025 году был достигнут исторический переломный момент: впервые в мире ожирение среди детей и подростков стало более распространенной проблемой, чем недостаточный вес. Его распространенность составила 9,4% против 9,2%. Рост проблемы ожирения носит неравномерный характер. Наиболее резкий скачок произошел в Южной Азии, где число детей с избыточным весом увеличилось почти в пять раз. В Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке рост был более умеренным — около 10 процентных пунктов. Эксперты фонда винят в сложившейся ситуации нездоровую пищевую среду. Рацион детей все больше определяют продукты глубокой переработки и фастфуд с высоким содержанием сахара, соли и вредных жиров, которые широко рекламируются в интернете и представлены в магазинах и школах. Самый высокий уровень детского ожирения зафиксирован в островных тихоокеанских государствах: Ниуэ (38%), Островах Кука (37%) и Науру (33%). Ранее врач-терапевт Денис Прокофьев сообщил, что постоянно высокий уровень кортизола, гормона, связанного со стрессом, способствует увеличению массы тела и формированию пристрастия к высококалорийной пище, содержащей жиры и сахар. Специалист подчеркнул, что кортизол не только усиливает чувство голода, но и ускоряет отложение висцерального жира, который представляет особую опасность для здоровья. В случае наличия лишнего веса, длительного стресса и сопутствующих заболеваний рекомендуется проконсультироваться с эндокринологом и пройти всестороннее медицинское обследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...