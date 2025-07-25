25 июля 2025

Появились кадры сокрушительного удара ВС РФ по украинским укрытиям

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Удары были нанесены по месту концентрации сил ВСУ
Удары были нанесены по месту концентрации сил ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская бомбардировочная авиация нанесла серию высокоточных ударов по временным местам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском направлении. Об этом 25 июля в своем telegram-канале сообщило Министерство обороны РФ.

 «Бомбардировочная авиация ВКС России нанесла серию высокоточных ударов по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ. Они были нанесены в момент наибольшего скопления личного состава противника», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

На предоставленных кадрах ведомства зафиксированы моменты нанесения ударов. Официальные сведения о потерях ВСУ не приводятся.

Ранее, с 19 по 25 июля, российские войска также нанесли десять групповых ударов по объектам ВПК Украины, в том числе по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, используя высокоточное оружие различных типов. Минобороны РФ тогда сообщало о поражении военных аэродромов, предприятий по производству беспилотников, складов с боеприпасами и уничтожении западных ЗРК Patriot.

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Российская бомбардировочная авиация нанесла серию высокоточных ударов по временным местам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском направлении. Об этом 25 июля в своем telegram-канале сообщило Министерство обороны РФ.  «Бомбардировочная авиация ВКС России нанесла серию высокоточных ударов по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ. Они были нанесены в момент наибольшего скопления личного состава противника», — говорится в сообщении Минобороны РФ. На предоставленных кадрах ведомства зафиксированы моменты нанесения ударов. Официальные сведения о потерях ВСУ не приводятся. Ранее, с 19 по 25 июля, российские войска также нанесли десять групповых ударов по объектам ВПК Украины, в том числе по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, используя высокоточное оружие различных типов. Минобороны РФ тогда сообщало о поражении военных аэродромов, предприятий по производству беспилотников, складов с боеприпасами и уничтожении западных ЗРК Patriot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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