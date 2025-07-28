ФСБ пресекла теракт в Краснодарском крае

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ФСБ пресекла теракт в Краснодарском крае
ФСБ пресекла теракт в Краснодарском крае Фото:

Органы ФСБ задержали трех агентов украинской разведки в Краснодарском крае. Злоумышленники готовили поджог объектов связи и транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как уточняют силовики, один из задержанных родом из Центральной Азии, двое других — россияне.

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Органы ФСБ задержали трех агентов украинской разведки в Краснодарском крае. Злоумышленники готовили поджог объектов связи и транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как уточняют силовики, один из задержанных родом из Центральной Азии, двое других — россияне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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