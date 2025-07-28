ФСБ пресекла теракт в Краснодарском крае
Органы ФСБ задержали трех агентов украинской разведки в Краснодарском крае. Злоумышленники готовили поджог объектов связи и транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как уточняют силовики, один из задержанных родом из Центральной Азии, двое других — россияне.
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