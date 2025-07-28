Бои между российскими и украинскими силами начались на окраинах города Димитров (Мирноград) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, российские подразделения вышли на ближние подступы к городу, и военные столкновения перешли непосредственно в городскую черту. Глава региона также уточнил, что, по последним данным, украинская группировка в этом районе столкнулась с трудностями и оказалась в крайне затруднительном положении.
Мирноград — город в Покровском районе Донецкой области на востоке Украины, расположенный в 52 км от Донецка и семи км от Покровска. Является важным центром угольной промышленности, где работают шахты предприятия «Мирноградуголь». С 2024 года в районе города продолжаются боевые столкновения между российскими и украинскими войсками, передает Pravda.ru.
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