Пушилин сообщил о начале боев в Димитрове

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По словам Пушилина, ВСУ оказались в затруднительном положении в зоне Димитрова
По словам Пушилина, ВСУ оказались в затруднительном положении в зоне Димитрова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бои между российскими и украинскими силами начались на окраинах города Димитров (Мирноград) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, российские подразделения вышли на ближние подступы к городу, и военные столкновения перешли непосредственно в городскую черту. Глава региона также уточнил, что, по последним данным, украинская группировка в этом районе столкнулась с трудностями и оказалась в крайне затруднительном положении. 

Мирноград — город в Покровском районе Донецкой области на востоке Украины, расположенный в 52 км от Донецка и семи км от Покровска. Является важным центром угольной промышленности, где работают шахты предприятия «Мирноградуголь». С 2024 года в районе города продолжаются боевые столкновения между российскими и украинскими войсками, передает Pravda.ru.

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Бои между российскими и украинскими силами начались на окраинах города Димитров (Мирноград) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, российские подразделения вышли на ближние подступы к городу, и военные столкновения перешли непосредственно в городскую черту. Глава региона также уточнил, что, по последним данным, украинская группировка в этом районе столкнулась с трудностями и оказалась в крайне затруднительном положении.  Мирноград — город в Покровском районе Донецкой области на востоке Украины, расположенный в 52 км от Донецка и семи км от Покровска. Является важным центром угольной промышленности, где работают шахты предприятия «Мирноградуголь». С 2024 года в районе города продолжаются боевые столкновения между российскими и украинскими войсками, передает Pravda.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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