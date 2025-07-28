По всей Украине объявлена воздушная тревога

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Ракетная опасность объявлена по всей территории Украины, сообщили ВСУ
Ракетная опасность объявлена по всей территории Украины, сообщили ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По всей территории Украины объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили Вооруженные силы Украины.

«Внимание! Вся Украина — ракетная опасность!» — указано в telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось о том, что в Хмельницкой области в Украине прозвучали взрывы. Тогда уже была объявлена воздушная тревога. Об этом передает телеканал «Общественное».

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По всей территории Украины объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили Вооруженные силы Украины. «Внимание! Вся Украина — ракетная опасность!» — указано в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось о том, что в Хмельницкой области в Украине прозвучали взрывы. Тогда уже была объявлена воздушная тревога. Об этом передает телеканал «Общественное».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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