По всей Украине объявлена воздушная тревога

Ракетная опасность объявлена по всей территории Украины, сообщили ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
По всей территории Украины объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили Вооруженные силы Украины.
«Внимание! Вся Украина — ракетная опасность!» — указано в telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось о том, что в Хмельницкой области в Украине прозвучали взрывы. Тогда уже была объявлена воздушная тревога. Об этом передает телеканал «Общественное».
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