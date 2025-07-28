В Екатеринбурге озвучили, кто должен спасать гостиницу «Мадрид» и площадь Первой Пятилетки

Профессор предложили спасти конструктивизм на площади Первой Пятилетки

28 июля 2025 в 17:10 Размер текста - 17 +

Гостиница «Мадрид» долгое время находится в запустении Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Конструктивистские здания (гостиницу «Мадрид», здание ЦЗЛ, Дом технической учебы и другие) на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге можно спасти, если к этому вопросу подключатся девелоперы, городские и областные власти, а также ученое сообщество. Об этом заявил профессор кафедры истории России УрФУ, заместитель директора по науке Института истории и археологии УрО РАН Константин Бугров. «Самое главное место для уральского конструктивизма сейчас — это Уралмаш. Там идет реконструкция заводской территории, уже идет большая жилая застройка, и она создает окно возможностей. Когда упало число работников на заводе, жизнь с площади Первой пятилетки, одного из крупнейших конструктивистских памятников, ушла, а теперь она туда возвращается, только в другом качестве. Теперь там вокруг жилые кварталы. И это, дорогие коллеги, время инвестировать — в гостиницу „Мадрид“, здание ЦЗЛ, Дом технической учебы и в прочие дома вокруг, так же как это сделали в Питере с „Красным гвоздильщиком“ (Левашевский хлебозавод, в него инвестировал застройщик Setl Group — прим. ред.)», — пояснил Бугров. Профессор уверен, что старый Уралмаш в районе площади Первой пятилетки может стать таким же притягательным, как и исторический центр Екатеринбурга. «Но если к этому грамотно подходить — это не только дело девелоперов, не можем мы на них все свесить, пусть инвестируют и строят, но это дело и городской администрации, и областных властей, это областной вопрос, ученого сообщества и всех-всех», — заявил историк. В 2023 году архитекторы предлагали переделать площадь Первой Пятилетки. Предполагалось, что пространство будет больше ориентировано на пешеходов, а Дому техучебы и гостинице «Мадрид» вернутся их исторические функции. Попытки спасти только «Мадрид» также предпринимались в 2023 году. Тогда московская компания «Гранд-Мадрид» получила здание в аренду за 1 рубль. Предполагалось, что инвестор займется реставрацией объекта, но за два года никаких работ выполнено не было, поэтому контракт с компанией решили расторгать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конструктивистские здания (гостиницу «Мадрид», здание ЦЗЛ, Дом технической учебы и другие) на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге можно спасти, если к этому вопросу подключатся девелоперы, городские и областные власти, а также ученое сообщество. Об этом заявил профессор кафедры истории России УрФУ, заместитель директора по науке Института истории и археологии УрО РАН Константин Бугров. «Самое главное место для уральского конструктивизма сейчас — это Уралмаш. Там идет реконструкция заводской территории, уже идет большая жилая застройка, и она создает окно возможностей. Когда упало число работников на заводе, жизнь с площади Первой пятилетки, одного из крупнейших конструктивистских памятников, ушла, а теперь она туда возвращается, только в другом качестве. Теперь там вокруг жилые кварталы. И это, дорогие коллеги, время инвестировать — в гостиницу „Мадрид“, здание ЦЗЛ, Дом технической учебы и в прочие дома вокруг, так же как это сделали в Питере с „Красным гвоздильщиком“ (Левашевский хлебозавод, в него инвестировал застройщик Setl Group — прим. ред.)», — пояснил Бугров. Профессор уверен, что старый Уралмаш в районе площади Первой пятилетки может стать таким же притягательным, как и исторический центр Екатеринбурга. «Но если к этому грамотно подходить — это не только дело девелоперов, не можем мы на них все свесить, пусть инвестируют и строят, но это дело и городской администрации, и областных властей, это областной вопрос, ученого сообщества и всех-всех», — заявил историк. В 2023 году архитекторы предлагали переделать площадь Первой Пятилетки. Предполагалось, что пространство будет больше ориентировано на пешеходов, а Дому техучебы и гостинице «Мадрид» вернутся их исторические функции. Попытки спасти только «Мадрид» также предпринимались в 2023 году. Тогда московская компания «Гранд-Мадрид» получила здание в аренду за 1 рубль. Предполагалось, что инвестор займется реставрацией объекта, но за два года никаких работ выполнено не было, поэтому контракт с компанией решили расторгать.