Стало известно, когда закончат реставрацию «советского Тихвина» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге третий этап реконструкции кластера «Л52» завершат в 2026 году

28 июля 2025 в 16:14 Размер текста - 17 +

«Дом Госпромурала» преображается постепенно Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге третий этап реставрации креативного кластера «Л52» в «доме-расческе» («Дом Госпромурала»), который также называют «советским Тихвином», могут завершить к середине 2026 года. Об этом рассказал директор Музея Екатеринбурга Игорь Пушкарев. «Сейчас мы запустили третий этап реставрационных работ. Надеемся, что к середине 2026 года при поддержке нашего нового резидента, Информационного центра по атомной энергии, мы сумеем отреставрировать первый этаж этого пространства. Плотно сейчас занимаемся не самыми прекрасными, но очень нужными вопросами с заменой инженерных систем, отопления, вентиляции, электричества и так далее. Нам помог в очередной раз бюджет города. Мы ждем разрешения и надеемся, что пойдем сверху вниз — 6, 5, 4 и 3 этажи, и к 2026 году они будут отреставрированы, останется последний рывок, чтобы отремонтировать второй этаж», — заявил Пушкарев на пресс-конференции в ТАСС. По его словам, к реставрации здания необходимо подходить целостно. «Несколько времени тому назад наш комплекс посещал председатель уральского банка „Сбер“. Мы говорили и пытались убеждать, что необходимо подойти комплексно ко всему этому объекту, а не только к обобществленным пространствам, которыми сейчас занимаются не только музей, но и администрация города за счет бюджетных денег и частные благотворители. Но сразу понятно, что на реконструкцию и приспособление этого объекта инвестиции уходят далеко за 1 млрд рублей», — пояснил директор МИЕ. «Л52» открыли в конце 2022 года. В зале площадью 600 квадратных метров (со стороны ул. Бажова) появилась сменяющаяся экспозиция и коворкинг. В октябре 2024 года МИЕ вместе с меценатами отремонтировал парадный зал, а позже появилось еще и новое пространство «Кладовая авангарда». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге третий этап реставрации креативного кластера «Л52» в «доме-расческе» («Дом Госпромурала»), который также называют «советским Тихвином», могут завершить к середине 2026 года. Об этом рассказал директор Музея Екатеринбурга Игорь Пушкарев. «Сейчас мы запустили третий этап реставрационных работ. Надеемся, что к середине 2026 года при поддержке нашего нового резидента, Информационного центра по атомной энергии, мы сумеем отреставрировать первый этаж этого пространства. Плотно сейчас занимаемся не самыми прекрасными, но очень нужными вопросами с заменой инженерных систем, отопления, вентиляции, электричества и так далее. Нам помог в очередной раз бюджет города. Мы ждем разрешения и надеемся, что пойдем сверху вниз — 6, 5, 4 и 3 этажи, и к 2026 году они будут отреставрированы, останется последний рывок, чтобы отремонтировать второй этаж», — заявил Пушкарев на пресс-конференции в ТАСС. По его словам, к реставрации здания необходимо подходить целостно. «Несколько времени тому назад наш комплекс посещал председатель уральского банка „Сбер“. Мы говорили и пытались убеждать, что необходимо подойти комплексно ко всему этому объекту, а не только к обобществленным пространствам, которыми сейчас занимаются не только музей, но и администрация города за счет бюджетных денег и частные благотворители. Но сразу понятно, что на реконструкцию и приспособление этого объекта инвестиции уходят далеко за 1 млрд рублей», — пояснил директор МИЕ. «Л52» открыли в конце 2022 года. В зале площадью 600 квадратных метров (со стороны ул. Бажова) появилась сменяющаяся экспозиция и коворкинг. В октябре 2024 года МИЕ вместе с меценатами отремонтировал парадный зал, а позже появилось еще и новое пространство «Кладовая авангарда».