Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «говорящей информацией» данные Службы внешней разведки России о том, что представители США и Британии обсуждали замену Владимира Зеленского на Валеря Залужного. Так представитель Кремля ответил на вопрос URA.RU о том, попытается ли Запад устроить очередной госпереворот на Украине.
«Слушайте, здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий. Это информация говорящая, она говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего», — заявил Песков.
Служба внешней разведки России сообщила 29 июля, что глава Офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), возглавляющий украинскую разведку, встретились в Альпах с представителями США и Великобритании. Они провели «выборы президента Украины» — собравшиеся решили заменить Зеленского на Залужного.
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