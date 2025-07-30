Песков ответил на вопрос URA.RU о новом госперевороте на Украине

Песков: данные СВР о замене Зеленского на Залужного — говорящая информация
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К информации СВР о замене Зеленского на Залужного нечего добавить, заявил Дмитрий Песков
К информации СВР о замене Зеленского на Залужного нечего добавить, заявил Дмитрий Песков Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «говорящей информацией» данные Службы внешней разведки России о том, что представители США и Британии обсуждали замену Владимира Зеленского на Валеря Залужного. Так представитель Кремля ответил на вопрос URA.RU о том, попытается ли Запад устроить очередной госпереворот на Украине.

«Слушайте, здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий. Это информация говорящая, она говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего», — заявил Песков.

Служба внешней разведки России сообщила 29 июля, что глава Офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), возглавляющий украинскую разведку, встретились в Альпах с представителями США и Великобритании. Они провели «выборы президента Украины» — собравшиеся решили заменить Зеленского на Залужного.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «говорящей информацией» данные Службы внешней разведки России о том, что представители США и Британии обсуждали замену Владимира Зеленского на Валеря Залужного. Так представитель Кремля ответил на вопрос URA.RU о том, попытается ли Запад устроить очередной госпереворот на Украине. «Слушайте, здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий. Это информация говорящая, она говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего», — заявил Песков. Служба внешней разведки России сообщила 29 июля, что глава Офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), возглавляющий украинскую разведку, встретились в Альпах с представителями США и Великобритании. Они провели «выборы президента Украины» — собравшиеся решили заменить Зеленского на Залужного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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