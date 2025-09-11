Экс-губернатор Курской области подтвердил получение взятки в 30 млн рублей

Алексей Смирнов, ранее занимавший пост губернатора Курской области, в ходе сотрудничества со следствием подтвердил факт получения взятки на сумму 30 миллионов рублей. Об этом информируют правоохранительные органы. По данным, указанные средства были предоставлены различными предпринимателями и связаны с заключением контрактов на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. 

