Экс-губернатор Курской области подтвердил получение взятки в 30 млн рублей

Срочная новость
Алексей Смирнов, ранее занимавший пост губернатора Курской области, в ходе сотрудничества со следствием подтвердил факт получения взятки на сумму 30 миллионов рублей. Об этом информируют правоохранительные органы. По данным, указанные средства были предоставлены различными предпринимателями и связаны с заключением контрактов на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!