Азербайджан ополчился на российских журналистов из-за одной новости

МИД Азербайджана призвал ТАСС извиниться за использование названия Степанакерт
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МИД Азербайджана потребовал от ТАСС извинений
МИД Азербайджана потребовал от ТАСС извинений Фото:

Министерство иностранных дел Азербайджана потребовало от российского агентства ТАСС извинений за то, что в новости о сносе памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому в городе Ханкенди журналисты использовали старое название территории — Степанакерт. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. 

«Название города Ханкенди «Степанакертом» ТАСС <...> рассматривается как акт неуважения и оскорбление территориальной целостности нашей страны», — говорится в заявлении ведомства. МИД Азербайджана также отметил, что ожидает от агентства официальных извинений и исправления материала, иначе в отношении деятельности агентства в Азербайджане будут приняты меры. 

Город Ханкенди и другие населенные пункты бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики перешли под полный контроль Азербайджана после военной операции в сентябре 2023 года. По итогам этих событий регион был реинтегрирован в состав страны, а Нагорно-Карабахская республика прекратила существование с 1 января 2024 года.

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Министерство иностранных дел Азербайджана потребовало от российского агентства ТАСС извинений за то, что в новости о сносе памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому в городе Ханкенди журналисты использовали старое название территории — Степанакерт. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.  «Название города Ханкенди «Степанакертом» ТАСС <...> рассматривается как акт неуважения и оскорбление территориальной целостности нашей страны», — говорится в заявлении ведомства. МИД Азербайджана также отметил, что ожидает от агентства официальных извинений и исправления материала, иначе в отношении деятельности агентства в Азербайджане будут приняты меры.  Город Ханкенди и другие населенные пункты бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики перешли под полный контроль Азербайджана после военной операции в сентябре 2023 года. По итогам этих событий регион был реинтегрирован в состав страны, а Нагорно-Карабахская республика прекратила существование с 1 января 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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