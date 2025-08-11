Какой силы будет магнитная буря 12 августа 2025: прогноз от ученых

По данным экспертов из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 12 августа 2025 года ожидается относительно спокойная геомагнитная обстановка. Индекс Kp будет равен 4 баллам, что соответствует минимальным возмущениям геомагнитного поля Земли. Однако специалисты не исключают вероятность кратковременных геомагнитных колебаний, которые могут ощутить метеочувствительные люди. Подробнее — в материале URA.RU.
Солнечная активность в начале августа 2025
По данным Лаборатории солнечной астрономии, за 10 августа 2025 года на Солнце зафиксировано две значимые вспышки. Наиболее сильная из них — класса M1.7 — произошла утром в 06:12 по московскому времени. Эта вспышка была зарегистрирована в активной области 4168.
Стоит отметить, что вечером 10 августа наша планета вошла в зону действия корональной дыры, что спровоцировало непрерывные геомагнитные возмущения. На данный момент геомагнитная обстановка стабилизировалась. Показатели магнитосферы находятся в зеленой зоне уже более 10 часов.
Факторы влияния сохраняются: корональные дыры на Солнце продолжают воздействовать на Землю. По данным специалистов, прогноз неблагоприятный до середины следующей недели — возможны геомагнитные возмущения. После смещения корональных дыр к западному краю Солнца влияние прекратится.
Прошедшая буря длилась более 30 часов, достигнув уровня G2.0 — максимального с 13–14 июня. Прогноз оправдался. В ближайшие 2–3 дня сильных возмущений не ожидается, но солнечная активность остается высокой.
По данным на утро 11 августа, зафиксировано три вспышки на Солнце. Самая мощная из них (уровень M1.7) началась в 01:51 по мск и продлилась четверть часа. Последняя сильная вспышка началась в 06:42 и закончилась 06:59, получила уровень M1.3.
Прогноз магнитной бури 12 августа 2025
Геомагнитная обстановка ожидается в целом спокойной. Основной показатель — индекс Kp — составит 4 балла, что соответствует минимальным колебаниям магнитного поля Земли. Такие значения обычно не вызывают дискомфорта у большинства людей.
Прогноз рисков показывает следующие значения:
- Вероятность магнитной бури — 12%
- Риск геомагнитных возмущений — 45%
- Шансы на магнитосферное спокойствие — 43%
Ключевые индексы демонстрируют:
- Среднесуточный показатель Ap — 18 единиц
- Уровень солнечного радиоизлучения (F10.7) — 130 единиц
Максимальные геомагнитные возмущения не превысят уровня слабой магнитной бури (до 4 баллов по шкале Kp). Несмотря на наличие определенных рисков, в целом день ожидается относительно спокойным с точки зрения солнечной активности.
Что такое магнитные бури и как они влияют на человека
Магнитная буря — это кратковременное нарушение состояния магнитного поля Земли, которое возникает из-за активности Солнца. Главная причина — выбросы заряженных частиц, известных как солнечный ветер. Сталкиваясь с магнитосферой нашей планеты, эти потоки изменяют ее структуру и вызывают колебания.
Интенсивность подобных возмущений фиксируют с помощью нескольких шкал. Наиболее часто применяется индекс Kp, который оценивает ситуацию от 0 баллов (полное магнитное спокойствие) до 9 баллов (крайне сильная буря).
Еще одна система оценки — пятиуровневая шкала G. Уровень G1 указывает на слабое возмущение, а G5 — на наиболее мощное.
Тема влияния магнитных бурь на человека до сих пор вызывает споры среди специалистов. Несмотря на отсутствие единого научного мнения, многие метеозависимые люди отмечают, что в такие дни чаще сталкиваются с неприятными симптомами:
- сильные головные боли и приступы мигрени;
- резкие изменения артериального давления;
- перебои в работе сердца;
- ощущение упадка сил и быстрая утомляемость;
- проблемы с засыпанием и качеством сна;
- повышенная раздражительность и тревожность.
Особенно чувствительно реагируют на геомагнитные возмущения люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями кровообращения в мозге и гипертонией.
Как помочь себе во время магнитных бурь
Хоть прогноз на 12 августа 2025 года обещает спокойную магнитную обстановку, тем, кто подвержен влиянию погодных факторов, стоит придерживаться некоторых правил, чтобы снизить риск ухудшения самочувствия:
1. Соблюдайте режим сна. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время. Продолжительность ночного отдыха должна составлять 7–8 часов.
2. Регулируйте физическую активность. В дни возмущений магнитосферы избегайте чрезмерных нагрузок. Предпочтительнее легкие прогулки или растяжка.
3. Корректируйте рацион. Уменьшите потребление кофе, алкоголя и тяжелой пищи. Включайте в меню больше свежих овощей, фруктов и продуктов, богатых магнием и калием.
4. Пейте достаточное количество воды. Оптимальный водный баланс помогает поддерживать нормальную текучесть крови.
5. Контролируйте давление. Особенно важно для людей с гипертонией. Измеряйте показатели хотя бы дважды в день.
6. Максимально сокращайте стрессовые ситуации. Ограничьте общение в потенциально конфликтных условиях и избегайте информационной перегрузки.
7. Следуйте врачебным назначениям. Не пропускайте прием прописанных лекарств, держите их при себе.
Согласно прогнозам, в августе 2025 года помимо спокойных дней ожидается несколько периодов возмущений магнитного поля. Умеренные бури прогнозируются 16–17 августа, слабые — 22 и 29 числа, а также 25 августа, когда ожидается последняя магнитная буря месяца.
