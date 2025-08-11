Два человека ограбили почту в Москве и попали на видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всем задержанным предъявлено обвинение в разбое, сообщила прокуратура
Всем задержанным предъявлено обвинение в разбое, сообщила прокуратура Фото:

Задержанным нарушителям, которые ограбили отделение почты на улице Медиков в Москве, предъявлено обвинение за разбой. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

«Всем задержанным предъявлено обвинение по п. „а, б“ ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере)», — заявило ведомство в telegram-канале. Судя по информации, 28-летняя участница нападения уже признала вину. Помимо нее, само преступление совершал и 67-летний мужчина, а также трое соучастников, которые выступали в роли водителей.

Ранее, как сообщали правоохранительные органы, нападение на отделение «Почты России» на юге Москвы произошло 8 августа ранним утром, когда офис еще был закрыт для посетителей. Грабители, вооруженные пистолетом и находившиеся в масках, похитили около 5 миллионов рублей, во время задержания у них было при себе 142 тысячи рублей. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержанным нарушителям, которые ограбили отделение почты на улице Медиков в Москве, предъявлено обвинение за разбой. Об этом сообщает прокуратура Москвы. «Всем задержанным предъявлено обвинение по п. „а, б“ ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере)», — заявило ведомство в telegram-канале. Судя по информации, 28-летняя участница нападения уже признала вину. Помимо нее, само преступление совершал и 67-летний мужчина, а также трое соучастников, которые выступали в роли водителей. Ранее, как сообщали правоохранительные органы, нападение на отделение «Почты России» на юге Москвы произошло 8 августа ранним утром, когда офис еще был закрыт для посетителей. Грабители, вооруженные пистолетом и находившиеся в масках, похитили около 5 миллионов рублей, во время задержания у них было при себе 142 тысячи рублей. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...