Два человека ограбили почту в Москве и попали на видео

Задержанным нарушителям, которые ограбили отделение почты на улице Медиков в Москве, предъявлено обвинение за разбой. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
«Всем задержанным предъявлено обвинение по п. „а, б“ ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере)», — заявило ведомство в telegram-канале. Судя по информации, 28-летняя участница нападения уже признала вину. Помимо нее, само преступление совершал и 67-летний мужчина, а также трое соучастников, которые выступали в роли водителей.
Ранее, как сообщали правоохранительные органы, нападение на отделение «Почты России» на юге Москвы произошло 8 августа ранним утром, когда офис еще был закрыт для посетителей. Грабители, вооруженные пистолетом и находившиеся в масках, похитили около 5 миллионов рублей, во время задержания у них было при себе 142 тысячи рублей. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
