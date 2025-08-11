«Не обращаю внимания и не питаю иллюзий»: Светлана Журова отреагировала на объявление в розыск СБУ

Депутат Госдумы Светлана Журова не удивляется новостям в свой адрес со стороны Украины — она находится под санкциями с 2014 года. В разговоре с URA.RU заслуженный мастер спорта отреагировала на новости о розыске ее СБУ.
«У меня совершенно спокойное к этому отношение, я, честно говоря, не сильно обращаю на это внимание. Для них я для них депутат все-таки, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам. Я очень много говорю и комментирую, в том числе давая оценки их действиям. Тем более, я патриот и одна из первых, еще в 2014 году, была внесена в эти списки. Этого следовало ожидать. Я уверена, что они меня уже внесли во все списки для того, чтобы арестовать в любой удобный момент. Я спокойно к этому абсолютно отношусь и не питаю иллюзий», — говорит депутат.
Светлана Журова в разговоре с агентством отметила, что не исключает того, что в будущем санкции будут отменены. Единственное, что ее интересует: чтобы санкции не отразились на ее сыне, который занимается спортом и планирует поехать на Олимпиаду. «Надеюсь, мои санкции на ребенке не отразятся. Он все-таки в сборной России. Это единственное, за что я переживаю, потому хочу, чтобы он реализовался как спортсмен. А пока он в России реализуется», — резюмировала Журова.
Согласно карточке, Журову внесли в розыск в мае 2022 года. Ей инкриминируют «посягательство на территориальную целостность Украины». С 2017 года она также включена в списки украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен в РФ).
