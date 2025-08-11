Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала высказывания генсека НАТО Марка Рютте о том, что Запад не должен юридически признавать переход новых территорий под контроль России. По ее словам, такая позиция способствует дальнейшей «фашизации Европы».
«Предложение Рютте поражает своей безнравственностью, ведь он ностальгирует по палачам холокоста, которые в Прибалтике не отставали в расчеловечивании от таких же дефективных на Западной Украине», — заявила Захарова. Ее позиция отражена в статье для газеты «Известия».
Захарова напомнила, что Рютте в качестве примера привёл ситуацию с посольствами стран Прибалтики в США в период их нахождения в составе СССР. Тогда Вашингтон фактически признавал советский суверенитет над Литвой, Латвией и Эстонией, но не делал этого юридически.
Дипломат заявила, что эти посольства были организованы лицами, сотрудничавшими с нацистами, а сама риторика Рютте является частью идеологического сопровождения мобилизации экстремистов реваншистского толка. По ее словам, Евросоюз уже одобряет снос памятников советским солдатам и реабилитирует антисоветских коллаборантов.Ранее Рютте также заявил, что Киев должен участвовать в переговорах, касающихся территорий и гарантий безопасности, чтобы сохранить суверенитет и самостоятельно определять внешнеполитический курс.
