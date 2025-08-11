Лавров с коллегой из Армении обсудил контакты Пашиняна, Трампа и Алиева

Телефонный разговор Лаврова и Мирзояна был инициирован со стороны Армении, указано на сайте МИД РФ
Телефонный разговор Лаврова и Мирзояна был инициирован со стороны Армении, указано на сайте МИД РФ Фото:

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили контакты премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Информацию опубликовало Министерство иностранных дел РФ.

«Глава внешнеполитического ведомства Армении проинформировал о деталях состоявшихся контактов Н.В.Пашиняна с президентами Д.Трампом и И.Г.Алиевым», — указано на официальном сайте ведомства. Диалог произошел во время телефонного разговора, который был инициирован со стороны Армении.

Переговоры в Вашингтоне проходят после заявления президента США Дональда Трампа о готовности сторон подписать мирное соглашение в Белом доме 8 августа. Встречи Пашиняна с Трампом и Алиевым были организованы для содействия миру и экономическому сотрудничеству в регионе, а армянское правительство ведет прямую трансляцию переговоров.

