Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления президента Франции Эммануэля Макрона, сравнившего Россию с «хищником, словно людоедом у наших дверей», низкопробными оскорблениями в адрес России и ее народа. Она подчеркнула, что именно Франция ведет себя как «настоящий хищник», способствуя эскалации кризиса на Украине.
«Мы видим постоянно какие-то странные заявления президента Франции в отношении России. Иногда они переходят грань не просто разумного, а приличного, становясь какими-то низкопробными оскорблениями в адрес России и ее народа», — сказала Захарова во время брифинга. Трансляция велась на сайте МИД РФ.
Захарова заявила, что Франция, по ее мнению, поддержала переворот на Украине в 2014 году и продолжает поставлять оружие, что приводит к гибели украинцев. Она отметила, что такие действия направлены на получение политической выгоды, назвав это «идеологией падальщиков». По ее словам, кризис на Украине во многом спровоцирован усилиями французских властей.
Во время визита европейских лидеров в Белый дом президент США заявил о своем намерении провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, что вызвало заметное недовольство у президента Франции Эммануэля Макрона. Даже после возвращения на родину французский лидер не сумел скрыть своего раздражения. В последующих заявлениях Макрон охарактеризовал Москву как «хищника», угрожающего Европе, сообщает «Царьград».
