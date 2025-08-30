Российская ПВО за сутки сбила 233 украинских БПЛА и четыре «Нептуна»

Российские средства ПВО за сутки сбили свыше 200 украинских дронов, одну управляемую авиабомбу, а также четыре ракеты «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре управляемые ракеты большой дальности „Нептун“ и 233 дрона», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. В ведомстве уточнили, что все цели были уничтожены в ходе отражения атак на российские регионы и позиции.
В министерстве также привели статистику по уничтоженной технике противника с начала проведения СВО. По данным оборонного ведомства, российскими военными уничтожено 666 самолетов, 283 вертолета, 80 600 БПЛА, 625 зенитных ракетных комплексов и не только. Также сообщалось, что в ночь на 30 августа были поражены над Черным морем 86 дронов ВСУ, передает телеканал «Царьград».
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали о сбитии за сутки почти 294 украинских беспилотников и четырех управляемых авиабомб, а также о нанесении ударов по объектам производства и хранения дронов. По официальным данным, с начала проведения специальной военной операции российскими военными уничтожено более 78 тысяч беспилотников, 665 самолетов и 283 вертолета противника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.