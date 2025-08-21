ВС РФ сбили почти 300 украинских дронов

Российские силы ПВО в зоне проведения специальной военной операции за сутки сбили почти 294 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты <...> 294 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальном telegram-канале Министерства. Также уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы. Российские войска продолжают наносить удары по местам производства, хранения и запуска украинских беспилотников, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
По данным ведомства, за сутки украинские формирования в различных районах Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей потеряли до 685 военнослужащих, а также значительное количество техники: танки, бронетранспортеры, автомобили и артиллерийские орудия западного производства. В числе уничтоженной техники отмечены бронеавтомобили Kirpi турецкого производства, HMMWV и гаубицы М198 и М777 производства США.
В официальном сообщении отмечается улучшение тактического положения подразделений группировок «Центр», «Восток» и «Днепр». Российские войска нанесли поражение ряду механизированных, штурмовых, десантно-штурмовых и береговых бригад ВСУ, а также подразделениям территориальной обороны и национальной гвардии Украины. В результате ударов были уничтожены склады материальных средств и боеприпасов, станции радиоэлектронной борьбы, а также другая военная инфраструктура. В частности, отмечается уничтожение восьми станций РЭБ и нескольких складов боеприпасов в Запорожской и Херсонской областях.
Согласно официальной статистике Минобороны РФ, с начала проведения СВО уничтожено 78 728 беспилотников, 665 самолетов, 283 вертолета, 24 697 танков и других боевых бронированных машин, а также более 28 тысяч артиллерийских орудий и минометов.
