Новак: Россия полностью выполняет свои обязательства в рамках ОПЕК+

Россия исполняет все свои обязанности в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Мы исполняем свои обязательства в полном объеме. С точки зрения компенсации и с точки зрения наращивания объемов, которые были приняты в предыдущие периоды.», — заявил Новак в интервью телеканалу «Россия 24». Данная мера способствует увеличению объемов добычи в отечественной нефтяной отрасли. Он также отметил, что дальнейшие действия будут приниматься из необходимости сохранения спроса и предложений на мировом рынке.
Ранее в агентстве Bloomberg сообщали, что Россия была готова увеличить добычу в августе нефти в рамках соглашения с ОПЕК+. Тогда же и сообщалось о еще восьми участниках соглашения.
