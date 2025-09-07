Новак: Россия полностью выполняет свои обязательства в рамках ОПЕК+

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия выполняет обязанности с точки зрения объемов и компенсации, заявил Новак
Россия выполняет обязанности с точки зрения объемов и компенсации, заявил Новак Фото:

Россия исполняет все свои обязанности в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы исполняем свои обязательства в полном объеме. С точки зрения компенсации и с точки зрения наращивания объемов, которые были приняты в предыдущие периоды.», — заявил Новак в интервью телеканалу «Россия 24». Данная мера способствует увеличению объемов добычи в отечественной нефтяной отрасли. Он также отметил, что дальнейшие действия будут приниматься из необходимости сохранения спроса и предложений на мировом рынке.

Ранее в агентстве Bloomberg сообщали, что Россия была готова увеличить добычу в августе нефти в рамках соглашения с ОПЕК+. Тогда же и сообщалось о еще восьми участниках соглашения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия исполняет все свои обязанности в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. «Мы исполняем свои обязательства в полном объеме. С точки зрения компенсации и с точки зрения наращивания объемов, которые были приняты в предыдущие периоды.», — заявил Новак в интервью телеканалу «Россия 24». Данная мера способствует увеличению объемов добычи в отечественной нефтяной отрасли. Он также отметил, что дальнейшие действия будут приниматься из необходимости сохранения спроса и предложений на мировом рынке. Ранее в агентстве Bloomberg сообщали, что Россия была готова увеличить добычу в августе нефти в рамках соглашения с ОПЕК+. Тогда же и сообщалось о еще восьми участниках соглашения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...