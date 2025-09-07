Грузовой поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

В Швеции грузовой поезд, перевозивший боеприпасы и литиевые батареи, сошел с рельсов из-за проливных дождей на севере региона Вестерноррланд. Об этом сообщили в Шведском транспортном управлении.
«Недалеко от Эрншельдсвика несколько вагонов сейчас лежат на обочине железнодорожной полосы. На восстановление железной дороги уйдут недели», — передает шведская телекомпания SVT.
Экстренные службы оперативно отреагировали на происшествие и обеспечили безопасность на месте аварии. Опасные грузы уже вывезли с территории.
Ранее подобный случай произошел в городе Гордон (США). Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся. Предварительно, он мог перевозить опасные вещества.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.