Грузовой поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

Специалисты уже вывезли опасные грузы, которые перевозил состав
Специалисты уже вывезли опасные грузы, которые перевозил состав

В Швеции грузовой поезд, перевозивший боеприпасы и литиевые батареи, сошел с рельсов из-за проливных дождей на севере региона Вестерноррланд. Об этом сообщили в Шведском транспортном управлении.

«Недалеко от Эрншельдсвика несколько вагонов сейчас лежат на обочине железнодорожной полосы. На восстановление железной дороги уйдут недели», — передает шведская телекомпания SVT.

Экстренные службы оперативно отреагировали на происшествие и обеспечили безопасность на месте аварии. Опасные грузы уже вывезли с территории. 

Ранее подобный случай произошел в городе Гордон (США). Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся. Предварительно, он мог перевозить опасные вещества.

