Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил официальное поздравление с юбилеем зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву. Обращение опубликовано пресс-службой ведомства.
«Уважаемый Дмитрий Анатольевич, от всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Крепкого Вам здоровья и неиссякаемой энергии на долгие годы», — говорится в тексте поздравления в telegram-канале СК РФ. Он добавил, что Медведев характеризуется как государственный деятель, вносящий значительный вклад в становление России как суверенного государства.
Глава СК, отметил, что Дмитрий Медведев обладает стратегическим мышлением и умением работать с полной самоотдачей, что позволяет ему добиваться значимых результатов на высоких должностях. Особо выделяется его текущая работа в Совбезе, где он занимается решением задач стратегической безопасности страны, противодействием внешним угрозам и интеграцией новых регионов.
