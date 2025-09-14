Россиянам раскрыли, когда произойдет переход на цифровой рубль

Доцент Главина: внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года
Раскрыты нюансы перехода на цифровой рубль
Переход на цифровой рубль начнется не раньше сентября 2026 года. Об этом рассказала доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.

«Массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года», — передает слова Главиной агентство «Прайм». Она добавила, что отдельные подготовительные процедуры запустятся уже в ближайшее время. С 1 октября 2025 года некоторые расходные статьи федерального бюджета будут исполняться в новой цифровой валюте, перечень которых утвердят правительство и Центробанк.

Особо подчеркивается, что информация о возможном переводе социальных выплат на цифровой рубль не соответствует действительности. По данным источников, этот вопрос в настоящее время даже не рассматривается властями, что ранее подтвердила и вице-премьер Татьяна Голикова.

Таким образом, полномасштабное внедрение цифрового рубля для всех доходных и расходных статей федерального бюджета планируется лишь с января 2026 года, а для местных бюджетов — с июля 2027 года. Крупные банки и торговые сети должны будут обеспечить возможность операций с цифровой валютой к сентябрю 2026 года, тогда как остальные участники рынка получат отсрочку до сентября 2028 года.

